В Новосибирске заменяют европейское вино местными и импортными альтернативами

В этом году на российском рынке наблюдается снижение импорта вина из стран Евросоюза. По данным Евростата, в январе в Россию было экспортировано 5,6 тысяч тонн вина, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 13,3 тысяч тонн. Особенно сильно сократились поставки из Италии.

География поставок вина в страну постоянно меняется. Причины этого зачастую связаны с политическими событиями. Например, ещё в 2006 году был введён запрет на ввоз грузинских вин и виноматериалов, что существенно повлияло на позиции стран в рейтинге ведущих экспортеров вина.

Серьёзные изменения произошли в 2014 и 2022 годах и продолжаются до сих пор.

— В 2024 году импорт из ЕС достиг 20-летнего минимума. Это подчеркивает сложность торговых отношений и влияние геополитических факторов на рынок вина. География поставок действительно изменилась, у нас стало меньше вина из классических европейских винодельских стран, таких как Франция, Италия, Испания, — рассказал BFM-Новосибирск сомелье, бренд-амбассадор виноторговой компании JOIA Илья Бутаков.

Как отметил Бутаков, с уходом крупных игроков на рынке появились новые возможности для небольших производителей. Например, если говорить о шампанском, то это шанс для так называемых «рекольтанов» — производителей вторичного вина. Также появились отличные перспективы для компаний из других стран, таких как Португалия и Чили, на которые раньше не обращали особого внимания.

По словам эксперта, в мире наблюдается тенденция, при которой даже такие классические винодельческие страны, как Франция и Италия, начинают ощущать на себе последствия глобального потепления. В традиционных винодельческих регионах среднегодовая температура повышается, и те, кто занимается выращиванием винограда и производством вина, уже начинают искать менее жаркие регионы и страны для своих предприятий.

В начале 2024 года Италия занимала первое место среди европейских стран по объёмам поставок вина в Россию. Однако в 2025 году объёмы импорта итальянского вина сократились в 2,9 раза. Однако, как отмечают эксперты, это не стало критичным ни для розничных продаж, ни для сектора HoReCa. Даже рестораны итальянской кухни могут обойтись без итальянского вина.

— В условиях сокращения импорта европейских продуктов, мы одни из первых обратились к локальным и собственным маркам. СТМ позволяет создавать уникальные продукты и напитки. Стратегия развития собственных торговых марок это сочетание качественного продукта, доступности и упрощения логистики, — говорит бренд-директор итальянских ресторанов по франчайзингу «Перчини» Елена Носова.

По мнению специалистов, европейское вино вряд ли полностью исчезнет с прилавков российских магазинов и из винных карт ресторанов. Однако стоит отметить, что отечественное вино продолжает вытеснять импортные аналоги.

— Если сравнить объемы, то сейчас отечественное вино (642 миллиона литров) значительно превосходит объемы импорта из любой отдельной страны. Даже Италия, с наибольшим объемом импортированного вина (примерно 120 миллионов литров за полный год 2024 год), отстает от российского производства. Таким образом, исследования указывают на то, что Россия имеет наибольшее представительство вина на своем рынке за счет собственного производства, — подчеркивает Илья Бутаков.

В 2024 году основными поставщиками вина в Россию стали Италия, Грузия, Испания, Португалия и Франция. На эти страны в совокупности приходится 71,6% всего импорта нового вина на российском рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что выдачу лицензий на алкоголь упростят для кафе и ресторанов в Новосибирске. Соответствующий документ планируют подписать уже в конце марта.