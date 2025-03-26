Метрополитен Новосибирска увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов

МУП «Новосибирский метрополитен» подвел финансовые итоги работы в 2024 году. По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия составила 3 млрд рублей и за год выросла на 18%. Чистая прибыль — 577 миллионов рублей (+3035000%). Напомним, в 2023 году прибыль компании составляла 19 тысяч рублей, в 2022 году 18 тысяч, в 2021 году — 16 тысяч, в 2020 чистый убыток — 328 млн рублей.

Напомним, в конце декабря 2023 года тариф на проезд в метро увеличился сразу на 5 рублей до 35 рублей. в предыдущие годы индексация составляла 1-3 рубля.

В декабре 2024 тарифы на общественном транспорте снова выросли на 5 рублей — до 40 рублей.

Стоит отметить, что в 2025 году в Новосибирск начнут поступать новые поезда метро, за которые городу нужно рассчитываться перед производителем и банком кредитором.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен» перевозка она выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 86 млн. 112,9 тыс. пассажиров. Это – новый рекорд за десятилетие! Среднесуточная перевозка в 2024 году составила 235,3 тыс. пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска объявила тендер по выбору подрядчика на проектирование продолжение строительства метро.