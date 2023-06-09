В новосибирский детский сад с «мёртвыми душами» пришли следователи

Руководителя одного из дошкольных образовательных учреждений в Кировском районе Новосибирска подозревают в коррупционных деяниях, в детсаду прошли обыски. Информацию об этом Infopro54 подтвердил источник в следственных органах.

— В детском саду нашли «мертвые души», — сообщает источник. — Заведующая возглавляет учреждение много лет, со дня его открытия, и к ней уже давно накопились вопросы.

По неофициальной предварительной информации, речь может идти про детсад №9, расположенный на Затулинском жилмассиве. Однако эту информацию ни в правоохранительных, ни в следственных органах пока официально не подтверждают.

Напомним, что в Новосибирской области участились случаи следственных мероприятий в рамках уголовных дел коррупционной направленности. Например, в конце прошлого года по делу о нелегальных казино был арестован начальник Центрального ОБЭП Александр Умеров. В новосибирском и районных ОЭБиПК прошли обыски, а начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску Андрей Хомин был доставлен для проведения следственных действий в управление СКР. В марте Хомин внезапно подал рапорт в связи с уходом на пенсию. В мае 2023 года главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Новосибирской области Владимира Вялкова уволили в связи с утратой доверия. По официальной версии, указанной в уведомлении от 15 мая, такое решение было принято по результатам контроля за расходами.

Ранее редакция сообщала об инициативе спецслужб проводить обыски у граждан без судебного решения.