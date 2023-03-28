Американская фармацевтическая компания Eli Lilly покидает РФ

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly уходит из России. Компания передает свой российский бизнес швейцарскому партнеру Swixx Biopharma, пишет «Ъ», что позволит ей сохранить за собой возможность вернуться в Россию после нормализации геополитической обстановки.

Отмечается, что подготовка к процессу передачи бизнеса началась еще в феврале текущего года со смены гендиректора российской структуры Eli Lilly.

Напомним, что Eli Lilly поставляла онкопрепараты, противодиабетические лекарства, инсулины и другие лекарства.

Ранее редакция сообщала, что Papa John’s возможно продолжит работу отдельно от американской компании.

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