Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее

Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

— Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря, —говорится в Телеграмм–канале Максима Иванова.

По словам депутата, исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что минимальный размер денежного довольствия призванного по мобилизации российского военнослужащего составляет 195 тысяч рублей. Тем мобилизованным, которые имеют более высокое звание и должность, будут платить больше — размер денежного содержания командира взвода составит около 225 тысяч рублей, добавили в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске малые и средние предприятия будут арендовать госимущество за 1 рубль.