Новосибирский священник обвинил концертное агентство в предательстве России

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии РПЦ Дмитрий Сальников открыто выступил против концертного агентства «Неоклассика» и его проекта — оркестра CAGMO (Cinema And Game Music Orchestra), «специализирующегося» на музыке к зарубежным фильмам и компьютерным играм. Об этом сообщается на сайте епархии. По мнению служителя культа, за музыкантами стоят спонсоры националистических сил Украины.

— Пропаганда ценностей тех стран, которые поддерживают нацистский режим на Украине, поставляют укронацистам оружие, воюют на Украине с нашей страной, — перечисляет Сальников «грехи» музыкантов». — Продвижение идей неоязычества и оккультизма (концертные программы «Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»); музыка тех групп, которые выражают поддержку украинской власти (концертная программа «Симфония Rammstein») Те, кто стоит за этими проектами, кто их финансирует — предатели и враги России. Они изобрели изощрённую форму поддержки нацистских боевиков и их покровителей.

Напомним, что периодически служители культа и их сторонники отмечались резкими заявлениями против тех или иных музыкальных исполнителей и творческих коллективов. Один из последних примеров – требования запретить в Новосибирске концерт Филиппа Киркорова.

Ранее редакция сообщала о концерте в Новосибирске стоимостью более миллиона рублей.