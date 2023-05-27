Рекламодателям

Новосибирский священник обвинил концертное агентство в предательстве России

  • 27/05/2023, 11:29
Автор:
церковь
За агентством «Неоклассика», по мнению служителя культа, стоят спонсоры нацистских боевиков, неоязычники и оккультисты.

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии РПЦ Дмитрий Сальников открыто выступил против концертного агентства «Неоклассика» и его проекта оркестра CAGMO (Cinema And Game Music Orchestra), «специализирующегося» на музыке к зарубежным фильмам и компьютерным играм. Об этом сообщается на сайте епархии. По мнению служителя культа, за музыкантами стоят спонсоры националистических сил Украины.

Пропаганда ценностей тех стран, которые поддерживают нацистский режим на Украине, поставляют укронацистам оружие, воюют на Украине с нашей страной, перечисляет Сальников «грехи» музыкантов». Продвижение идей неоязычества и оккультизма (концертные программы «Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»); музыка тех групп, которые выражают поддержку украинской власти (концертная программа «Симфония Rammstein») Те, кто стоит за этими проектами, кто их финансирует предатели и враги России. Они изобрели изощрённую форму поддержки нацистских боевиков и их покровителей.

Напомним, что периодически служители культа и их сторонники отмечались резкими заявлениями против тех или иных музыкальных исполнителей и творческих коллективов. Один из последних примеров – требования запретить в Новосибирске концерт Филиппа Киркорова.

Ранее редакция сообщала о концерте в Новосибирске стоимостью более миллиона рублей.

Фото Infopro54

Рубрики :

Регионы: Новосибирская обалсть

Теги : РПЦ религия музыка


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии
26/05/23 10:25
В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Минюст обновил реестр иноагентов.
Читать статью >>
Банкротство Дяди Денера

Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

Они настаивают на переходе к конкурсному производству и привлечении руководства и акционеров компании к субсидиарной ответственности.
Читать статью >>
рейтинг Новосибирской области по ГЧП-проектам

Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

По итогам 2022 года регион потерял 27 пунктов и занял 34 место в рейтинге.
Читать статью >>
инвестиционные консультанты в интернете

За предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто скрываются мошенники

Центробанк намерен ужесточить ответственность блогеров и интернет-консультантов за инвестиционные советы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Покупка жилья в Сочи привлекает всё больше новосибирцев

27/05/2023, 10:30

Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

27/05/2023, 09:39

27 мая троллейбусы в Новосибирске поменяют маршруты

26/05/2023, 18:29

Где провести «Библионочь—2023» в Новосибирске

26/05/2023, 17:45
Популярное

Больше всех в школе давали списывать PR-специалисты и воспитатели

27/05/2023, 12:44

В Новосибирске к 2050 году запланированы уже 32 новые станции метро

27/05/2023, 12:41

Новосибирский эндокринолог: спортсмены попали в группу риска по заболеваниям щитовидной железы

27/05/2023, 12:07
Новости компаний

ВТБ внедрил текстовую аналитику для оценки обращений клиентов

26/05/2023, 12:15

Поставщик материалов для строительства четвертого моста увеличил выпуск продукции

26/05/2023, 10:45

Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

26/05/2023, 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска