В Новосибирской области 8 тысяч семей оплатили детский сад материнским капиталом

В Новосибирской области уже 8,3 тысяч семей направили материнский капитал на оплату дошкольного образования ребенка. Такие данный приводит пресс-служба Новосибирского отделения CФР.

— Всего 28,1 тысяч семей Новосибирской области направили материнский капитал на образование своих детей, — говорится в сообщении.

Размер областного семейного капитала с 1 января 2023 года составляет 139 861,68 рублей. Также стоит обратить внимание на то, что с 2023 года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет независимо от очередности рождения.

Кроме того, в 2023 году многодетным семьям в Новосибирской области положены 5 500 рублей на подготовку детей к школе.

Также многодетным выплатят по 2200 рублей на покупку школьной формы, а малоимущие получат еще по 330 рублей на каждого ребенка.

Напомним, что в Новосибирской области на начало июля зарегистрировано 45 029 многодетных семей.

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