В Новосибирске простились с 3-летним мальчиком, погибшем под колесами авто

Сегодня, 23 августа, в прощальном зале на Немировича-Данченко состоялась траурная церемония проводов в последний путь 3-летнего малыша.

— За два дня до трагедии справили его трехлетие и жизнь так внезапно оборвалась. Не передать словами, какое это горе для родителей. Они до сих пор переживают случившееся, — рассказали знакомые многодетной семьи.

На церемонии присутствовали в основном только близкие и друзья. Они рассказали, что мать не испытывает ненависти к водителю, который наехал на мальчика. Да и сам водитель глубоко переживает эту трагедию.

Со старшей 12-летней сестрой погибшего сейчас работают психологи. У девочки шок и сильная психологическая травма после произошедшего. Ведь на ее глазах, умер маленький братик, которого она сильно любила.

Напомним, ЧП произошло 20 августа во дворе дома по улице Тюленина. Активный ребенок вырвался из рук сестры и побежал в сторону дороги. Малыш запнулся и угодил прямо под колеса автомобиля. От полученных травм мальчик скончался на месте.