В «Экотехнопарк» в Новосибирске инвестируют 1 млрд рублей

Новосибирская область и ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») в рамках Питерского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для создания в регионе пилотного проекта экотехнопарка. Информацию об этом в своем телеграм-канале выложил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

— Объём инвестиций в инфраструктуру площадки оцениваем в более чем 1 млрд рублей, сумма будет уточнена после госэкспертизы, — пишет Буцаев. — Виктория Валериевна (Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ. — Ред.) очень жёстко обозначила сроки строительства экотехнопарка в Новосибирской области: оно должно начаться во 2-м квартале 2023 года. Объект должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2024-го. Будем исполнять поручение и успевать.

Сейчас правительство области и ППК «РЭО» ведут подготовку к заключению договора на проектирование экотехнопарка. Земельный участок под него уже нашли. О каком участке идет речь Буцаев не уточнил.

Напомним, о том, что в регионе планируют создать экотехнопарк на этой неделе сообщил на совместном заседании бюджетного и строительного комитета регионального парламента министр ЖКХ Денис Архипов. Участники регионального рынка переработки ТКО назвали эту инициативу интересной, но отметили, что решения по резидентсву в парке будут приниматься только после того, как будут понятны условия на которых инвесторы будут заходить на площадку.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске можно сконцентрировать все мусорное машиностроение России.