В «Экотехнопарк» в Новосибирске инвестируют 1 млрд рублей

Новосибирская область и ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») в рамках Питерского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для создания в регионе пилотного проекта экотехнопарка. Информацию об этом в своем телеграм-канале выложил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
— Объём инвестиций в инфраструктуру площадки оцениваем в более чем 1 млрд рублей, сумма будет уточнена после госэкспертизы, — пишет Буцаев. — Виктория Валериевна (Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ. — Ред.) очень жёстко обозначила сроки строительства экотехнопарка в Новосибирской области: оно должно начаться во 2-м квартале 2023 года. Объект должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2024-го. Будем исполнять поручение и успевать.
Сейчас правительство области и ППК «РЭО» ведут подготовку к заключению договора на проектирование экотехнопарка. Земельный участок под него уже нашли. О каком участке идет речь Буцаев не уточнил.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске можно сконцентрировать все мусорное машиностроение России.
Фото из телеграм-канала Дениса Буцаева.
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