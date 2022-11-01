Рекламодателям

Сколько федеральный бюджет выделит Новосибирской области в 2023 году

  • 01/11/2022, 09:03
Автор:
федеральные субсидии и трансферты
И на что будут направлены эти средства?

Проект федерального бюджета принят Государственной Думой в первом чтении. Он предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.

—  Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса  Новосибирского государственного университета, — уточнил Александр Жуков. — Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» принят в ходе внеочередного заседания правительства области 21 октября. Доходы областного бюджета спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей, из них 216— собственные доходы (+8,6 млрд рублей). Объем приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей, отмечает министр финансов Виталий Голубенко.

Новости Новосибирска

На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

Напомним, на декабрь 2021 года на федеральном уровне Новосибирской области было предусмотрено выделение более 56 млрд рублей. Об этом Александр Жуков сообщал на сессии регионального парламента. Из них дотации в размере 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, по словам вице-спикера Госдумы, поможет региону выполнить свои социальные обязательства. На повышение оплаты труда бюджетников было выделено 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд — на ледовую арену, более 4,4 млрд — на продолжение реконструкции аэропорта «Толмачево», 717 млн — на реконструкцию участка дороги «Иртыш», 5 млрд — на строительство дороги «Чуйский тракт». На строительство СКИФа в 2023-м планировалось направить 12,9 млрд руб.

 

Ранее редакция сообщала, министр финансов опасается, что область не успеет рассчитаться по всем контрактам до конца года. 

Фото пресс-службы правительства

496

Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : федеральные субсидии и трансферты бюджет региона


Спецоперация на Украине

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы
1/11/22 11:56
Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей
1/11/22 11:11
Японский производитель шин Bridgestone готов продать свои активы в РФ
31/10/22 17:20
поддержка мобилизованных предпринимателей

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы

В регионе прорабатывают меры поддержки мобилизованных предпринимателей.
Читать статью >>
помощь мобилизованным

Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей

При участии волонтеров из Новосибирска в поселке ДНР также запускается производство печей для обеспечения теплом жителей прифронтовых территорий.
Читать статью >>
выборы губернатора

В Новосибирской области новые кадровые назначения

По линии двух министерств.
Читать статью >>
запчасти для техники

Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

В рамках импортозамещения по заказу российских компаний предприятие расширяет ассортимент выпускаемых деталей для отечественной и зарубежной техники.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

Какие сельские районы в Новосибирской области получат средства федерального Минсельхоза?

01/11/2022, 12:17

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы

01/11/2022, 11:56

МегаФон будет информировать более 50 млн цифровых клиентов Почты России

01/11/2022, 11:29

Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей

01/11/2022, 11:11
Популярное

Перед Хэллоуином новосибирцы стали чаще приобретать эзотерические товары на Ozon

01/11/2022, 11:08

Какие перемены ждут россиян на законодательном уровне в ноябре 2022

01/11/2022, 10:40

Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников

31/10/2022, 15:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты

01/11/2022, 11:03

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор c АО КБ «Ситибанк»

01/11/2022, 10:54

Население возвращается к сберегательной модели поведения

31/10/2022, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска