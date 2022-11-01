Сколько федеральный бюджет выделит Новосибирской области в 2023 году

Проект федерального бюджета принят Государственной Думой в первом чтении. Он предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.

— Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета, — уточнил Александр Жуков. — Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» принят в ходе внеочередного заседания правительства области 21 октября. Доходы областного бюджета спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей, из них 216— собственные доходы (+8,6 млрд рублей). Объем приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей, отмечает министр финансов Виталий Голубенко.

Напомним, на декабрь 2021 года на федеральном уровне Новосибирской области было предусмотрено выделение более 56 млрд рублей. Об этом Александр Жуков сообщал на сессии регионального парламента. Из них дотации в размере 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, по словам вице-спикера Госдумы, поможет региону выполнить свои социальные обязательства. На повышение оплаты труда бюджетников было выделено 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд — на ледовую арену, более 4,4 млрд — на продолжение реконструкции аэропорта «Толмачево», 717 млн — на реконструкцию участка дороги «Иртыш», 5 млрд — на строительство дороги «Чуйский тракт». На строительство СКИФа в 2023-м планировалось направить 12,9 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, министр финансов опасается, что область не успеет рассчитаться по всем контрактам до конца года.