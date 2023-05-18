Директор новосибирской фирмы пыталась контрабандой вывезти за границу 6 млн руб

Обской городской суд признал виновной в контрабанде в особо крупном размере новосибирскую предпринимательницу. Она приговорена к штрафу на сумму более 400 тыс руб и конфискации в пользу государства денежных средств, которые пыталась вывезти за границу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Судом установлено, что в марте 2022 года подсудимая при прохождении процедуры таможенного контроля на таможенном посту Аэропорт Толмачево осуществила незаконное перемещение через границу ЕАЭС без декларирования наличных в размере более 6 млн рублей и 382 тыс. тенге Республики Казахстан, — сообщают в ведомстве. — Это более чем в 5 раз превысило сумму денежных средств, разрешенную к вывозу из страны без уведомления таможенных органов.

По информации прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что до этого Сибирских контрабандистов ловили на таких неденежных активах, как лесоматериалы, табачные изделия, мумиё и драгоценные металлы.

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