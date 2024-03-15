Установку по борьбе с неприятными запахами тестируют в Новосибирске

В Новосибирске проходят последние испытания установки по борьбе с неприятными запахами. Устройство создали в СФНЦА РАН.

В установке используется принцип смешивания потока «грязного воздуха» с потоком воздуха, содержащего озон. Смесь попадает в реакторный блок, в котором происходит разрушение летучих соединений.

— Уже сейчас, на стадии экспериментов, к нам поступает большое количество запросов о стоимости, условиях эксплуатации от свинокомплексов, птицефабрик, животноводческих хозяйств. Объявить мы ее сможем после завершения всех испытаний, — говорится в сообщении СФНЦА РАН.

Сейчас идет определение диапазона условий, в которых установка сможет эффективно работать.

Проблема борьбы с неприятными запахами очень актуальна для Новосибирска. Общественники и жители населенных пунктов, расположенных рядом с объектами птицеводства и животноводства, неоднократно поднимали этот вопрос. Периодически карта неприятных запахов пополняется новыми объектами.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые из Новосибирска научились предсказывать обрушения в горных шахтах.