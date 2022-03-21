В Новосибирской области «перевербуют» сотрудников иностранных компаний

Оказавшихся под риском увольнения сотрудников зарубежных компаний переориентируют на отечественные предприятия. Такое поручение губернатора области Андрей Травников в ходе оперативного совещания дал Министерству труда и социальной политики.

— На сегодня у нас задача — заполнить постоянные рабочие места, — заявил губернатор. — Многие предприятия до сих пор не могут закрыть вакансии. Поэтому у тех наших иностранных партнеров, которые пугают остановкой деятельности, с коллективами нужно работать, предлагать постоянные рабочие места на наших предприятиях.

Такому заявлению губернатора предшествовал доклад профильного министра Елены Бахаревой, где речь пока шла о двух иностранных компаниях — «Икеа дом» (более 500 сотрудников) и «Леви Штраусс Москва» (бренд Levi’s, 11 сотрудников). Напомним, пока IKEA сообщила о приостановке работы на 3 месяца с сохранением зарплаты сотрудников. Для сравнения: новосибирская компания ООО «ГиД», франчайзинговый партнер McDonald’s, в России, напротив, набирает сотрудников. McDonald’s также заявил, что уходит из России.

Что касается предоставления рабочих мест, то, по информации министра, в настоящее время работникам не только иностранных, но и отечественных предприятий по линии центра занятости предлагается ряд мер, как минимум, направленных на временное трудоустройство.

— Предлагается подбор вакансий, определение недостающих компетенций, повышение квалификации, — говорит Бахарева. — Предлагают участие в оплачиваемых общественных работах. Готовы трудоустроить «Почта России», транспортные и дорожные предприятия, ТЭЦ—4 и так далее. Рабочие места у нас открыты по таким профессиям, как кондуктор, дорожный рабочий, упаковщик и пр. На эти цели в 2022 году в бюджете области предусмотрены около 127 млн рублей.

Как при этом соотносятся зарплаты на приостановивших свою деятельность иностранных предприятиях и те, которые могут предложить новосибирские работодатели, министр не уточнила.

Что касается отечественных предприятий, то, по информации Елены Бахаревой, тем из их, кто в настоящее время находится в подвешенном состоянии, но в обозримой перспективе готов вернуться к штатному функционированию, будет оказана господдержка.

— Предусмотрены субсидии на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся под риском увольнения, под новые рабочие места, меняющиеся условия работы, — говорит Бахарева. — Стоимость обучения на одного человека предусмотрена в размере не более 60 тысяч рублей. Обучение может быть организовано работодателем как в своем учебном центре, так и в другой образовательной организации. Вторая мера — субсидирование создания временных рабочих мест. Третья мера — продолжение реализации мероприятий по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография».

По информации правительства Новосибирской области, проведен мониторинг ситуации на 297 предприятиях. Из федерального бюджета выделяются 650 млн рублей на повышение квалификации практически 2,5 тысячи человек, на организацию временной занятости почти 5,5 тысячи безработных и граждан, находящихся под риском увольнения.