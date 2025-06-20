Власти Новосибирска назвали срок устранения подтопления улиц после дождя

Из-за сильных дождей улицы города нынешним летом регулярно оказываются под водой. В предыдущие выходные после короткого ливня вода на дорогах местами доходила до дверей автомобилей, что привело к остановке движения на ключевых магистралях. Особенно сильно пострадал микрорайон МЖК «Восточный». Там под водой оказались улицы Лазурная, Высоцкого и Волочаевская.

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что после дождя вода должна уходить с дорог в течение 20–30 минут.

— Из опыта эксплуатации ливневой системы водоотведения в городе Новосибирске полное удаление выпавших осадков водоприёмными устройствами в местах подтопления происходит в течение 20–30 минут после окончания дождя, — пояснили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска изданию Om1 Новосибирск.

При этом в ведомстве подчеркнули, что документально оптимальное время для отвода дождевой воды в городе не установлено.

Напомним, при разборе полетов последствий ливня на минувшей неделе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что причиной подтопления улиц далеко не всегда является отсутствие ливневой канализации. Он подчеркнул, что много вопросов к содержанию ливневки, которая заиливается из-за неправильной эксплуатации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов напомнил, что с весны 2025 года полномочия по содержанию и контролю за строительство ливневки переданы от МП «Метро МиР» к МКУ «Гормост». С начала ремонтного сезона организация приступила к замене приемных колодцев и промывке всех участков сети.

Ранее редакция сообщала о том, что на постоянные потопы в домах жалуются жители Новосибирской области. По словам жильцов, дом признали аварийным ещё в 1986 году.