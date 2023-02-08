В Новосибирске запустили специальный сервис для online-работы арендаторов земельных участков

«Личный кабинет арендатора» разработал департамент земельных и имущественных отношений с участием департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Это специальный сервис для online-работы арендаторов земельных участков (физических и юридических лиц) с профильным департаментом.

«Личный кабинет арендатора» работает в тестовом режиме с мая 2022 года. В настоящее время зарегистрирован 151 пользователь, из них 22 – это юридические лица.

На начальном этапе сервис даст возможность арендаторам земельных участков в онлайн-режиме получать информацию по начислениям и платежам по договорам аренды, производить оплату через личный кабинет.

В перспективе планируется создать версию для мобильных устройств.

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Фото: pexels.com — Gabriel Peter