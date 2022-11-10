Места для наружной рекламы в Новосибирске начали предлагать через Госуслуги

Мэрия Новосибирска совместно с Министерством цифрового развития области запускает на Госуслугах электронное приложение для предпринимателей, планирующих размещение наружной рекламы на территории города. Как сообщает начальник управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов, для получения места под размещение рекламной конструкции, предпринимателю достаточно на данном приложении подать заявку.

Дилемма рынка наружной рекламы: не потерять доходы бюджета и «прекратить визуальное насилие» Не нужно тратить время, распечатывать документы, — говорит чиновник. — Экономим на госпошлине, на посредниках, которые участвуют в помощи. Подали заявку, наши специалисты связались, если есть какие-то вопросы, и через две недели вы получили разрешение на размещение рекламных конструкций.

При этом начальник управления мэрии заявил, в последнее время отмечается тенденция к сокращению числа поступающих от коммерческих структур заявок на размещение наружной рекламы в Новосибирске.

— Идёт резкое снижение количества заявок на выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на фасадах, — сообщает Хорошунов. — Это говорит о том, что бизнес чувствует себя не совсем уверенно. Раз сокращается количество заявок, значит сокращается количество новых предприятий.

С другой стороны, в мэрии продолжается зачистка территории города от рекламных конструкций, в первую очередь сити-формата и нестационарных рекламных объектов. В планах мэрии — полностью убрать сити-формат рекламы с городских улиц.

— Это — бич нашего города, — рассказывает Хорошунов. — У нас Красный проспект, ул. Ленина и много центральных улиц фактически утыканы этими сити-форматами. Они мешают пешеходам, они мешают уборке в зимний период — поступает огромное количество жалоб дорожников. В этом году демонтировали 33 конструкции с Красного проспекта. Сейчас с одним из операторов ведём переговоры о том, чтобы он добровольно уберёт ещё часть этих конструкций. Если говорить про сити-формат, то в таком виде, как сейчас, когда он расположен на тротуаре, его быть не должно. Он может находиться в остановочном павильоне, газонной части, между деревьями, где никому не мешает.

Кроме того, мэрия планирует освободить от торговых объектов гостевые маршруты.

— В этом году демонтировано 573 объекта, несмотря на мораторий, — сообщает руководитель управления. — Мы убираем не просто какие-то небольшие ларьки, мы убираем объекты с элементами капитальности. Мы предлагаем на гостевых маршрутах Новосибирска ввести запрет на установку нестационарных объектов на тротуарной части. Можно взять не сразу все гостевые маршруты. Для этого нужно постановление мэра Новосибирска, на основании которого будем отказывать предпринимателям. На тротуарах в центральной части города нестационарных объектов быть не должно.

Однако, как неоднократно отмечали сами предприниматели, не всегда «зачистка» производится в соответствии с законодательством, в частности, мораторием на демонтаж.

По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города было демонтировано 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтировано 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж порядка 60 — 70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за 2 года должно составить порядка 37% от их общего объёма.

Ранее редакция сообщала о б отказе Госдумы создавать единого рекламного оператора.