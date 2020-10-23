В Новосибирской области пройдет акселерационная программа «Бизнес-старт» для школьников в возрасте от 14 до 17 лет.
Цель программы: помочь физическим лицам, планирующих начать предпринимательскую деятельность понять, как подготовить концептуальную модель собственного бизнеса или улучшить уже имеющуюся модель.
В рамках программы спикеры раскроют следующие вопросы:
Обучение пройдет со 2 ноября по 7 ноября 2020 года.
Место проведения мероприятия: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 «Экономический лицей».
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/biznes-start.
Мероприятие проходит в рамках реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства».
Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), телефон: 8-800-600-34-07.
Исполнитель АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА».
Возраст 14+
Фото предоставлено организаторами
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