В Новосибирской области пройдет акселерационная программа «Бизнес-старт» для школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Цель программы: помочь физическим лицам, планирующих начать предпринимательскую деятельность понять, как подготовить концептуальную модель собственного бизнеса или улучшить уже имеющуюся модель.

В рамках программы спикеры раскроют следующие вопросы:

Командообразование. Роль лидера в команде. Оценка рынка. УТП. Целевая аудитория. Бизнес-модель. Упаковка проекта. Масштабирование. Финансовое моделирование. Источники финансирования проектов. Cust/dev проблемное интервью. Ценностное предложение. Финансовое моделирование. Источники финансирования проектов. Частная и государственная поддержка проектов. Технологическое предпринимательство. Интернет-витрина предпринимателя. Разработка сайта на основе CMS.

Обучение пройдет со 2 ноября по 7 ноября 2020 года.

Место проведения мероприятия: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 «Экономический лицей».

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/biznes-start.

Мероприятие проходит в рамках реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства».

Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), телефон: 8-800-600-34-07.

Исполнитель АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА».

Возраст 14+

Фото предоставлено организаторами