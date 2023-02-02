В промышленности идет жесткая «охота за головами»

Не хватает данных

В Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод — и это неудивительно. Рынок труда в разрезе рабочих профессии является жестким рынком соискателя. На нем нет конкуренции, а по ряду профессий количество вакансий может в разы превышать число валидных резюме. Об этом шла речь на круглом столе «Кадровый дефицит в промышленности», организованном Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

Руководитель комитета по промышленности реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина напомнила, что согласно федеральной стратеги развития промышленности РФ к 2035 году доля компаний, не испытывающих проблем с поиском кадров, должна быть не менее 65%. Однако для этого нужно понимать реальную картину дефицита сотрудников на сегодняшний день и на основе этого выстраивать план по решению проблемы.

— По данным Минобра, 78% выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) идут работать по специальности. Реально представители малого бизнеса признаются, что к ним нередко приходят выпускники с просьбой выписать справку о том, чтобы они якобы устроились по профилю. А сами уходят в другие сферы, — констатирует она. — На наш взгляд, в регионе сегодня нет понимания: сколько и каких специалистов нужно готовить. Мало того, в нынешних условиях у малого бизнеса нет возможность делать прогноз потребности в кадрах на 7 лет, как это предусмотрено в стратегии. Максимум речь может идти о трехлетнем планировании.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева считает, что официальная оценка потребности в кадрах, расходится с реальностью. По ее словам, в 2022 году реготделение направило в Минтруда свои рекомендации о корректировке сбора данных и оценки результатов по дефициту персонала.

— В конце декабря 2022 года мы получили запрос из Минтруда с просьбой заполнить форму с информацией о кадрах. Дело в том, что компании боятся заполнять эти документы, так как опасаются, что у них заберут сотрудников, которых и так не хватает после мобилизации, — поясняет Кошелева. — Мы хотели бы, чтобы методики сбора информации были прозрачными, а также хотели бы понимать, как собранная информация повлияет на решение проблемы с кадрами.

не престижно,

маленькая зарплата,

тяжелые условия труда,

отсутствие современных технологий,

много интересных предложений из других отраслей.

Директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер Алла Литвинова поясняет, что текущие тренды на рынке труда в промышленности объясняются рядом факторов. Во-первых, это отголоски демографической ямы 90-х, то есть на работу на предприятия не вышли те люди, которые должны были родиться в то время. В 2022 году ужесточение кадрового голода также было обусловлено внешней политикой и миграцией. Кроме того, многие кандидаты, имеющие профильное образование, не идут работать на заводы по ряду факторов:

По этой же причине, по ее словам, на предприятия не очень охотно идут студенты СПО. Из школьников о возможной работе на предприятии не говорит практически никто.

Ключевая причина, по мнению Аллы Литвиновой, заключается в отсутствии информации у подростков и студентов о том, как обстоят дела на предприятиях в настоящее время. Мало того, студенты практически ничего не знают о предприятиях, работающих на территории города.

— 64% опрошенных нами школьников не планируют связывать жизнь с промпредприятиями. Дети не знают о плюсах и минусах работы на промпредприятиях и принимают решение на основании отсутствия информации, — говорит и член президиума реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева.

Часть потенциальных соискателей с подходящими специальностями и навыками прямо говорят, что не хотят напрягаться, так как их устраивает пособие по безработице.

В среднем срок поиска специалистов рабочих специальностей, по ее словам, сегодня составляет от 30 до 90 дней, по узким специалистам — до полугода.

— По итогам 2022 года по рабочим специальностям у нас было менее 1 резюме на вакансию. Тут абсолютный рынок соискателя. Конкурентной является ситуация с 5-6 резюме на вакансию. Сегодня соискатель не чувствует конкуренции, — комментирует НR бизнес-партнер Елена Табанайнен. — Сейчас соискатели тщательно изучают, насколько предлагаемое место работы совпадает с их ожиданиями, где он сможет получить дополнительные блага. Промышленным предприятиям здесь сложно конкурировать с компаниями из других отраслей.

Помоги себе сам

Между тем, судя по информации представителей компаний, работающих в разных сегментах промышленности, предприятия уже давно действуют по принципу «помоги себе сам». Помимо хантинга, о котором говорили эксперты, используются реальные попытки улучшить условия труда и повысить зарплаты.

В частности, генеральный директор холдинга «МолСиб», председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Игорь Елисеенко отметил, что зарплата в АПК сегодня одна из самых высоких среди прочих отраслей промышленности. Например, зоотехник-ветеринар получает в холдинге от 60 тысяч рублей плюс годовые бонусы, тринадцатую зарплату, жилье.

— С цифровизацией пока сложно. В регионе пока есть только одна роботизированная ферма — в Верх-Ирмени. Там люди практически не заходят в коровник. Навоз удаляет специализированное устройство, робот подкладывает корма, оператор только смотрит за процессом дистанционно, — поясняет Елисеенко. — В АПК уже много технологий, которые позволяют уходить от тяжелого труда. Нужно вести централизованную работу по информированию студентов, школьников, а также потенциальных соискателей об этом.

— С НАЗ им. Чкалова у нас смежная потребность, но им больше нужны сотрудники с рабочими специальностями, а нам — с уклоном в научную сторону, — поясняет она. — Нам сложно конкурировать с «Газпромом», «Сбером» с их огромными маркетинговыми бюджетами, в том числе направленными на привлечение кадров. Кроме того, к нам в НИИ сложно взять студента, а готового научного специалиста привлечь практически невозможно. Но жесткая конкуренция заставляет искать решения и смотреть в сторону улучшения социально-экономического климата на предприятии, улучшения имиджа. Мы берем на вооружение технологии «Яндекса», «Сбера», повышаем зарплату.

Заместитель директора по кадрам и общим вопросам ФУА «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» Ольга Медведева отметила, что сейчас началась активная конкуренция среди госучреждений, авиационных заводов по переманиванию кадров.

На НЗИВе кадровый дефицит есть, но он не имеет критического характера. Предприятие активно работает с ссузами, школами района, сотрудничает с вузами не только в Новосибирске, но и в Самаре, в Казани.

— Основная сложность в том, что в 2022 году резко вырос гособоронзаказ, и это вылилось в резкий рост спроса на рабочие специальности. Нам сегодня нужны токари, слесари, фрезеровщики, но не молодые ребята а специалисты от 4 разряда и выше. В этом сегодня ключевая проблема, — констатирует заместитель генерального директора по безопасности и режиму (и.о. директора по персоналу и организационному развитию) АО «НЗИВ» Владимир Шаповал.

«Элсиб» тоже активно сотрудничает колледжами, техникумами и вузами. По словам директор по персоналу и оргразвитию НПО ПАО «Элсиб» Натальи Полькиной, предприятие обучает преподавателей, чтобы те понимали, какие специалисты необходимы заводу, проводит экскурсии для студентов. Набирать на производство предпочитают выпускников вузов и ссузов и обучать их самостоятельно с привлечением наставников.

Дальше может быть хуже

Стоит отметить, что власти понимают ситуацию с дефицитом кадров, но осознают, что быстрого рецепта для ее решения нет.

— Студентов в вузы в год принимается столько же, сколько в учреждения профтехобразования, а предприятиям, судя по потребностям, требуются 70% сотрудников с рабочими специальностями и только 30% — из высшего звена. Это самый больной вопрос, с которым мы пока не понимаем, как бороться, — говорит замминистра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов. — Мы понимаем, что та потребность по кадрам, которую сегодня называют промышленники — это только начало. Объем заказов увеличивается, а значит, и кадровая потребность будет только расти. Эту проблему нужно решать сообща: и органам власти, и предприятиям. Мы готовы обсуждать все предложения, координировать работу. Постоянно растущие зарплаты для переманивания кадров — это не выход из ситуации, так как они перекашивают всю систему.

— На мой взгляд, критическую потребность в кадрах промышленный комплекс области сейчас закрыл. За 2022 год при содействии центров занятости были трудоустроены 2845 специалистов, в январе 2023-го — 449. Предприятия научились гибко подходить к подбору специалистов, менять технологию своих процессов под тех людей, которых привлекают на работу, — поясняет Машанов. — Потребность в кадрах в среднесрочной перспективе в ОПК (92 предприятия, в том числе смежники) составляет около 1,5 тысячи человек. Вот здесь уже мы ведем работу не только с рынком труда, но и учреждениями образования.

Замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов считает, что предприятия региона уже начали плотно работать с учреждениями образования. Только между предприятиями ОПК и СПО в регионе заключены более 50 договоров о сотрудничестве. Специалистов на производство привлекают не только зарплатами, но и программами ДМС. Предприятия-сателлиты в районах организуют подвоз сотрудников из отдаленных населенных пунктах, предлагают общежития, компенсируют аренду жилья.

Начальник отдела развития трудовых ресурсов и содействия трудоустройству Минобра Новосибирской области Елена Воскресенская отметила, что средний прием в 75 учреждений СПО в регионе в год на бюджетные места составляет около 20 тысяч человек, за прошлый год эта цифра выросла на 3 тысячи. В 2023 году набор вырастет на 250 человек для нужд ОПК. В целом цифры набора выстраиваются в зависимости от заявок работодателей.

Резюмируя обсуждение круглого стола Наталия Кошелева предложила совместно проработать вопрос о широком информировании родителей и детей о преимуществах и возможности работать на промышленных предприятиях, а также подумать о том, как повысить престиж рабочих специальностей, больше рассказывать о предприятиях города. По ее оценке, эта информация может заинтересовать не только молодежь, но и уже готовых специалистов, которые в силу разных причин ранее ушли из профессии, но сейчас могут в нее вернуться.

— На наш взгляд, нужно активнее работать со школьниками, проводить регулярные экскурсии на предприятия, встречи с производителями, чтобы формировать систему ценностного ориентирования. Если ничего не изменить, то ситуация с кадровым голодом будет хуже и хуже, — предупреждает Марина Ярцева.

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