В промышленности идет жесткая «охота за головами»

В Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод — и это неудивительно. Рынок труда в разрезе рабочих профессии является жестким рынком соискателя. На нем нет конкуренции, а по ряду профессий количество вакансий может в разы превышать число валидных резюме. Об этом шла речь на круглом столе «Кадровый дефицит в промышленности», организованном Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».
Руководитель комитета по промышленности реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина напомнила, что согласно федеральной стратеги развития промышленности РФ к 2035 году доля компаний, не испытывающих проблем с поиском кадров, должна быть не менее 65%. Однако для этого нужно понимать реальную картину дефицита сотрудников на сегодняшний день и на основе этого выстраивать план по решению проблемы.
— По данным Минобра, 78% выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) идут работать по специальности. Реально представители малого бизнеса признаются, что к ним нередко приходят выпускники с просьбой выписать справку о том, чтобы они якобы устроились по профилю. А сами уходят в другие сферы, — констатирует она. — На наш взгляд, в регионе сегодня нет понимания: сколько и каких специалистов нужно готовить. Мало того, в нынешних условиях у малого бизнеса нет возможность делать прогноз потребности в кадрах на 7 лет, как это предусмотрено в стратегии. Максимум речь может идти о трехлетнем планировании.
Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева считает, что официальная оценка потребности в кадрах, расходится с реальностью. По ее словам, в 2022 году реготделение направило в Минтруда свои рекомендации о корректировке сбора данных и оценки результатов по дефициту персонала.
— В конце декабря 2022 года мы получили запрос из Минтруда с просьбой заполнить форму с информацией о кадрах. Дело в том, что компании боятся заполнять эти документы, так как опасаются, что у них заберут сотрудников, которых и так не хватает после мобилизации, — поясняет Кошелева. — Мы хотели бы, чтобы методики сбора информации были прозрачными, а также хотели бы понимать, как собранная информация повлияет на решение проблемы с кадрами.
По этой же причине, по ее словам, на предприятия не очень охотно идут студенты СПО. Из школьников о возможной работе на предприятии не говорит практически никто.
Ключевая причина, по мнению Аллы Литвиновой, заключается в отсутствии информации у подростков и студентов о том, как обстоят дела на предприятиях в настоящее время. Мало того, студенты практически ничего не знают о предприятиях, работающих на территории города.
— 64% опрошенных нами школьников не планируют связывать жизнь с промпредприятиями. Дети не знают о плюсах и минусах работы на промпредприятиях и принимают решение на основании отсутствия информации, — говорит и член президиума реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева.
Часть потенциальных соискателей с подходящими специальностями и навыками прямо говорят, что не хотят напрягаться, так как их устраивает пособие по безработице.
В среднем срок поиска специалистов рабочих специальностей, по ее словам, сегодня составляет от 30 до 90 дней, по узким специалистам — до полугода.
— По итогам 2022 года по рабочим специальностям у нас было менее 1 резюме на вакансию. Тут абсолютный рынок соискателя. Конкурентной является ситуация с 5-6 резюме на вакансию. Сегодня соискатель не чувствует конкуренции, — комментирует НR бизнес-партнер Елена Табанайнен. — Сейчас соискатели тщательно изучают, насколько предлагаемое место работы совпадает с их ожиданиями, где он сможет получить дополнительные блага. Промышленным предприятиям здесь сложно конкурировать с компаниями из других отраслей.
Между тем, судя по информации представителей компаний, работающих в разных сегментах промышленности, предприятия уже давно действуют по принципу «помоги себе сам». Помимо хантинга, о котором говорили эксперты, используются реальные попытки улучшить условия труда и повысить зарплаты.
В частности, генеральный директор холдинга «МолСиб», председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Игорь Елисеенко отметил, что зарплата в АПК сегодня одна из самых высоких среди прочих отраслей промышленности. Например, зоотехник-ветеринар получает в холдинге от 60 тысяч рублей плюс годовые бонусы, тринадцатую зарплату, жилье.
— С цифровизацией пока сложно. В регионе пока есть только одна роботизированная ферма — в Верх-Ирмени. Там люди практически не заходят в коровник. Навоз удаляет специализированное устройство, робот подкладывает корма, оператор только смотрит за процессом дистанционно, — поясняет Елисеенко. — В АПК уже много технологий, которые позволяют уходить от тяжелого труда. Нужно вести централизованную работу по информированию студентов, школьников, а также потенциальных соискателей об этом.
— С НАЗ им. Чкалова у нас смежная потребность, но им больше нужны сотрудники с рабочими специальностями, а нам — с уклоном в научную сторону, — поясняет она. — Нам сложно конкурировать с «Газпромом», «Сбером» с их огромными маркетинговыми бюджетами, в том числе направленными на привлечение кадров. Кроме того, к нам в НИИ сложно взять студента, а готового научного специалиста привлечь практически невозможно. Но жесткая конкуренция заставляет искать решения и смотреть в сторону улучшения социально-экономического климата на предприятии, улучшения имиджа. Мы берем на вооружение технологии «Яндекса», «Сбера», повышаем зарплату.
На НЗИВе кадровый дефицит есть, но он не имеет критического характера. Предприятие активно работает с ссузами, школами района, сотрудничает с вузами не только в Новосибирске, но и в Самаре, в Казани.
— Основная сложность в том, что в 2022 году резко вырос гособоронзаказ, и это вылилось в резкий рост спроса на рабочие специальности. Нам сегодня нужны токари, слесари, фрезеровщики, но не молодые ребята а специалисты от 4 разряда и выше. В этом сегодня ключевая проблема, — констатирует заместитель генерального директора по безопасности и режиму (и.о. директора по персоналу и организационному развитию) АО «НЗИВ» Владимир Шаповал.
«Элсиб» тоже активно сотрудничает колледжами, техникумами и вузами. По словам директор по персоналу и оргразвитию НПО ПАО «Элсиб» Натальи Полькиной, предприятие обучает преподавателей, чтобы те понимали, какие специалисты необходимы заводу, проводит экскурсии для студентов. Набирать на производство предпочитают выпускников вузов и ссузов и обучать их самостоятельно с привлечением наставников.
Стоит отметить, что власти понимают ситуацию с дефицитом кадров, но осознают, что быстрого рецепта для ее решения нет.
— Студентов в вузы в год принимается столько же, сколько в учреждения профтехобразования, а предприятиям, судя по потребностям, требуются 70% сотрудников с рабочими специальностями и только 30% — из высшего звена. Это самый больной вопрос, с которым мы пока не понимаем, как бороться, — говорит замминистра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов. — Мы понимаем, что та потребность по кадрам, которую сегодня называют промышленники — это только начало. Объем заказов увеличивается, а значит, и кадровая потребность будет только расти. Эту проблему нужно решать сообща: и органам власти, и предприятиям. Мы готовы обсуждать все предложения, координировать работу. Постоянно растущие зарплаты для переманивания кадров — это не выход из ситуации, так как они перекашивают всю систему.
— На мой взгляд, критическую потребность в кадрах промышленный комплекс области сейчас закрыл. За 2022 год при содействии центров занятости были трудоустроены 2845 специалистов, в январе 2023-го — 449. Предприятия научились гибко подходить к подбору специалистов, менять технологию своих процессов под тех людей, которых привлекают на работу, — поясняет Машанов. — Потребность в кадрах в среднесрочной перспективе в ОПК (92 предприятия, в том числе смежники) составляет около 1,5 тысячи человек. Вот здесь уже мы ведем работу не только с рынком труда, но и учреждениями образования.
Начальник отдела развития трудовых ресурсов и содействия трудоустройству Минобра Новосибирской области Елена Воскресенская отметила, что средний прием в 75 учреждений СПО в регионе в год на бюджетные места составляет около 20 тысяч человек, за прошлый год эта цифра выросла на 3 тысячи. В 2023 году набор вырастет на 250 человек для нужд ОПК. В целом цифры набора выстраиваются в зависимости от заявок работодателей.
Резюмируя обсуждение круглого стола Наталия Кошелева предложила совместно проработать вопрос о широком информировании родителей и детей о преимуществах и возможности работать на промышленных предприятиях, а также подумать о том, как повысить престиж рабочих специальностей, больше рассказывать о предприятиях города. По ее оценке, эта информация может заинтересовать не только молодежь, но и уже готовых специалистов, которые в силу разных причин ранее ушли из профессии, но сейчас могут в нее вернуться.
— На наш взгляд, нужно активнее работать со школьниками, проводить регулярные экскурсии на предприятия, встречи с производителями, чтобы формировать систему ценностного ориентирования. Если ничего не изменить, то ситуация с кадровым голодом будет хуже и хуже, — предупреждает Марина Ярцева.
Ранее редакция приводила мнение чиновника о том, что мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса.
Фото предоставлено реготделением «ОПОРЫ РОССИИ»
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