В Новосибирской области стартует приемная кампания в вузы

С 20 июня в Новосибирской области стартует приемная кампания. В 2023 году будут действительны результаты ЕГЭ 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годов. Максимальное число специальностей, на которые могут поступать абитуриенты бакалавриата и специалитета в этом году сократили с 10 до 5.

Ранее Минобразования Новосибирской области сообщало, что по итогам конкурсной процедуры, Новосибирской области выделили 15 260 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры. Среди регионов РФ с наибольшим количеством бюджетных мест Новосибирская область заняла 4 место.

В тройке вузов-лидеров по количеству мест: Новосибирский государственный технический университет получил 3 217 бюджетных мест; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) будет обучать на бесплатной основе 2 154 студентов; Новосибирский государственный педагогический университет получил 2 145 мест. Всего 56 вузам и НИИ, в том числе филиалам, работающим на территории области, были распределены бюджетные места.

В десятке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест: образование и педагогические науки (2134 места); информатика и вычислительная техника (1716 мест); клиническая медицина (986 мест); электроника, радиотехника и системы связи (876 мест); техника и технологии наземного транспорта (766 мест); сельское, лесное и рыбное хозяйство (689 мест); электро- и теплоэнергетика (568 мест); техника и технологии строительства (561 место); математика и механика (499 мест); техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (468 мест).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям.