Конкурс на бюджет в колледжи Новосибирска доходит до 18 человек на место

По состоянию на 4 августа 2026 года, приёмными комиссиями учреждений среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области принято 77 735 заявлений от вчерашних школьников. Из них на бюджетные места — 64 206 заявлений. В среднем один абитуриент подает 3-4 заявления на разные направления обучения, пояснила заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина на пресс-конференции в Интерфакс.

Самые популярные

Больше всего заявлений абитуриенты Новосибирской области подали на следующие направления обучения в СПО:

сестринское дело — 3 765,

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств — 3 238,

строительство и эксплуатация зданий и сооружений — 2 749,

разработка и управление программным обеспечением — 2 362,

лечебное дело — 2 168,

технологии машиностроения — 2013 заявлений.

— Самое большое количество человек на бюджетное место по специальности «мехатроника и робототехника» — 17. Далее идут «оператор почтовой связи» (15), «повар судовой» (14), «акушерское дело» (11) и «электромонтажник слаботочных систем» (10). Второй год средний бал аттестата в колледжах региона составляет 4, — отметила Светлана Малина.

Кластерный разрез

Стоит отметить, что в СПО образовательных кластеров, которые созданы в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет», конкурс еще более жесткий. План приёма на бюджет по программам федерального проекта составляет 6 025 мест, а количество поданных заявлений уже 31136.

К примеру, в кластер «Новосибирское гостеприимство» входят 13 образовательных учреждений и совокупный прием этого года составляет 1700 человек, из них около 1000 на бюджет.

— Самыми популярными у нас являются такие специальности, как «поварское и кондитерское дело», где средний балл аттестата порядка 4,9, а конкурс — 13 человек на место. По специальности «туризм и гостеприимство» средний бал аттестата 5, а конкурс — 18 человек на место, — рассказала директор Новосибирского колледжа питания и сервиса Дарья Федосеева.

Популярным у абитуриентов и потенциальных работодателей, по ее словам, является направление «массового изготовления пищевых производств», которые сейчас активно развиваются в индустрии питания и ритейле.

В кластер «Строитель будущего» входят 11 колледжей.

— На 325 бюджетных мест подано более 3000 заявлений. Такие специальности, как архитектура, дизайн, информационное моделирование показывают от 15 до 18 человек на места. Причем документы на поступление в СПО кластера подали молодые люди из 39 регионов России, — подчеркнул директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса Сергей Аверьяскин.

Время еще есть

Прием документов в учреждения СПО Новосибирской области идет до 10 августа при наличии дополнительный вступительных испытаний и до 15 — без них. В случае недобора студентов приемная кампания может быть продлена до 15 ноября. Всего на территории региона реализуют программы среднего профессионального образования 79 образовательных организаций, из них 59 — областные, остальные федеральные и частные. В колледжах, работающих в регионе, всего предусмотрено около 40 тысяч бюджетных и платных мест. Областной бюджет в 2026 году финансирует 13876 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузы Новосибирска конкурс доходит до 98 человек на место.