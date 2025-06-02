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Металлургические компании лидируют по динамике роста производства в Новосибирске

  • 02/06/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Металлургические компании лидируют по динамике роста производства в Новосибирске
В глубоком минусе — производство мебели

Экспорт возвращается

По итогам четырех месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Судя по данным Новосибирскстата, увеличение объемов производства зафиксировано в добыче полезных ископаемых на 2,8% и в энергетическом секторе, тепло- и  газоснабжении — на 3,8%.

При этом в данном секторе снизились цены на добычу угля (-24,7%), металлических руд (-1,7%) и прочих полезных ископаемых (-0,4%).

— Увеличение угледобычи связано с ростом экспортных поставок — регулирование парка порожних вагонов (c конца предыдущего года) позволило увеличить скорость движения на железной дороге; кроме того, на экспорт пошел уголь, который не могли вывезти ранее, — говорится в докладе о региональной экономике ЦБ. (Данные опубликованы Сибирским ГУ ЦБ в конце апреля за январь-март 2025 года. — Ред.)

Напомним, о возобновлении вывоза антрацита из региона недавно шла речь на совещании в полпредстве.

— Тем не менее из-за нестабильной ситуации в отрасли многие угольные компании Сибири снижают производственные планы на 2025 год и консервируют отдельные участки производства, — отмечали аналитики Банка России.

В большом плюсе

В обрабатывающих производствах самый значительный рост, по данным Новосибирскстата, наблюдался в металлургии (+36,4%), ремонте и монтаже машин и оборудования (+15,1%), в производстве лекарственных средств и материалов (+13,4%), производстве транспортных средств и оборудования (+12,2%), а также готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+11,9%).

Среди обрабатывающих производств изменились цены в производстве пищевых продуктов (+2,5%), производстве напитков (+2,4%), металлургическом производстве (+1,9%).

—В январе – феврале 2025 года выпуск фармацевтической продукции в Сибири в годовом сопоставлении вырос почти на 19% после 15% в четвертом квартале 2024-го, в основном в связи с запуском новых производственных мощностей, а также расширением ассортимента и каналов реализации продукции, — поясняли в ЦБ РФ.

Отметим, что несколько крупных фармпредприятий работают и производят продукцию именно в Новосибирской области.

По словам экспертов, более серьезные результаты, скорее всего, у предприятий ОПК. Но сейчас информация об их финансовых показателях закрыта. Напомним, по итогам 2024 года оборонка и обрабатывающие производства стали драйверами развития Новосибирской области.

Пессимистический результат

Наиболее серьезное снижение производства по итогам четырех месяцев в регионе наблюдается в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов  и ликвидацией загрязнений — на 10%. И это при том, что цены в этих отраслях не изменились.

Если говорить более детально о ситуации в обрабатывающей сфере, то наиболее серьезное падение производства Новосибирскстат увидел в семи секторах:

  • производство мебели (-26,1%);
  • производство текстильных изделий (-19,7%);
  • деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-15,9%);
  • производство химических веществ и химических продуктов (-14,1%);
  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-13,3%);
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции (-11,6%);
  • производство одежды (-11,5%).

По данным Новосибирскстата, в производстве мебели цены снизились на 5%, кокса и нефтепродуктов — на 4%, химических веществ и химических продуктов — на 2,5%.

— В январе – феврале 2025 года после непрерывного роста в предыдущие 1,5–2 года производство мебели в Сибири сократилось на 10% в годовом сопоставлении. Спрос снижается из-за охлаждения рынка жилой недвижимости. На этом фоне производители начали снижать цены (в среднем на 5–10%) и запускать акции для новых заказчиков, — рассказывали аналитики Центробанка.

При этом ряд производителей отмечали рост спроса на продукцию мебельных компаний со стороны бизнеса, а также увеличение заказов на мебель из натурального дерева в экостиле для туробъектов.

Напомним, на этой неделе на рассмотрение депутатов регионального парламента Новосибирской области вынесен законопроект об ужесточении требований при предоставлении статуса масштабного инвестпроекта. На данный момент в Новосибирске на статус МИПа и льготы могут заявляться проекты с объемом инвестиций от 600 млн рублей. Минэкономразвития предлагает увеличить эту сумму до 1,5 млрд. Кроме того, до 1,5 млрд предлагается увеличить сумму для Новосибирского района.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок недвижимости в Новосибирской области замедляет ход и тормозит рынок строительных материалов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность производство


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