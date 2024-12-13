В САХ заявили, что почти 20% отходов в Новосибирской области вывозят за свой счет

За 10 месяцев 2024 года МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ», региональный оператор по обращению с ТКО) вывез на территории Новосибирской области 9,066 млн кубических метров отходов. Как объяснили в компании, это гораздо больше, чем установлено нормативами и действующими тарифами — жителям и юрлицам региона предъявлено к оплате 7,449 млн кубических метров отходов.

— Разница в рублях достигла 664 миллиона рублей. При этом далеко не все потребители рассчитываются на услугу своевременно и в полном объеме, — отмечают в МУП «САХ».

В компании подсчитали, что к концу года разрыв между фактически выполненным объемом работы и тем, который предложат оплатить новосибирцам, составит почти 2 млн кубических метров. В деньгах разница превысит 806 млн рублей.

— Можно только предполагать, в чем причина расхождения. Может быть, в регионе проживает не 2,8 миллиона жителей, а больше 3 миллионов. Может быть, новосибирцы производят больше мусора, чем установлено нормами, а, возможно, дело в самом принципе расчетов действующего тарифа. Разрыв порождает массу проблем для регионального оператора, потому что транспортирование отходов – это расходы на топливо, зарплату, расчеты с подрядчиками, содержание автопарка и полигонов, — резюмируют в «САХ».

Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, каждый новосибирец в 2023 году произвел 308,8 кг твердых коммунальных отходов. По этому показателю Новосибирская область находится в середине российского рейтинга регионов. Среди сибирских субъектов федерации самым мусорным стала Омская область — 375 кг ТКО на человека. Меньше всего мусора сгенерировали жители Республики Бурятия — 127 кг на человека. Для сравнения, среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 кг мусора — на 3% больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день тариф за вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области рассчитан с нулевой рентабельностью и составляет 436,69 руб. за кубический метр. Он основан на норме: каждый человек производит 2.38 куб. метров отходов ежегодно. В августе 2024 года тариф на вывоз ТКО был увеличен на 10% в августе 2024 года. Его утвердил департамент по тарифам Новосибирской области. Размер платы для жителей многоквартирных домов с учетом установленного норматива накопления за одного человека составил 86,61 рублей в месяц (ранее — 79,09 рублей).

Ранее редакция сообщала, что «Тайгер-Сибирь» возвращается на рынок раздельного сбора мусора в Новосибирске. Компания работала на этом рынке в регионе с 2012 года.