Верховный суд запретил делать МРТ без направления врача

Верховный суд (ВС) РФ отказал россиянам в праве пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача. Высшая инстанция рассмотрела административный иск пациента, который проходил лечение от болей в спине, сообщает РАПСИ.

Так как в клинике, указанной в направлении лечащего врача, нужно было ждать исследования, то пациент отправился в частную клинику, чтобы сделать его быстрее. При этом ему пришлось оплатить прием врача снова, чтобы получить направление на диагностику и, наконец, сделать МРТ.

После этого россиянин подал административный иск в Верховный суд РФ, в котором попытался оспорить п. 14 правил проведения рентгенологических исследований, утвержденных приказом Минздрава РФ от 09.06.2020 № 560н, потому что эта норма «препятствует конкуренции в сфере платной медицины, разводит волокиту и не дает ему права выбора».

По мнению представителя Минздрава Александра Шустова, пациент не лишается выбора. В суде он пояснял, что требование обоснованное, поскольку врачи осознанно указывают в направлении клинику — аппараты МРТ разные, и не всякий подходит для необходимого исследования.

— Также важно понимать, что у данного исследования есть противопоказания, которые могут нести угрозу здоровью. Например, если у человека есть металлические пластины в теле, — подчеркнул Александр Шустов.

Верховный суд РФ в исковом заявлении отказал, истец будет обжаловать это решение.

Ранее редакция сообщала, что Верховный суд запретил делать УЗИ без направления лечащего врача.