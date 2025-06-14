Стало известно за обучение каких специалистов заплатит Новосибирская область

В Новосибирской области утвержден список мест для областных исполнительных органов на привлечение абитуриентов на целевое обучение в вузах на 2025/2026 учебный год. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников. Обучение целевиков будет оплачиваться из областного бюджета.

Больше всего мест заявлено от Министерства здравоохранения — 714. Судя по сайту «Робота в России», где размещаются заявки работодателей, готовых оплатить обучение студентов, речь идет о медучреждениях региона. Они направляют молодых людей на учебу в медицинский вуз, а выпускники должны отработать в медорганизации после получении диплома до 5 лет. Это не удивительно, если учесть, что медики входят в список самых дефицитных профессий в регионе.

На втором месте Министерство образования — 44 вакансии. Напомним, только в школах Новосибирска, подведомственных мэрии, на конец апреля 2025 года было 678 вакансий учителей-предметников.

На третьем МинЖКХ — 34 вакансии. Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проблемы с привлечением в сферу ЖКХ не только рабочих, но и инженерного персонала. Специалисты, получившие диплом, предпочитают работать курьерами, где выше зарплата и ниже ответственность.

20 специалистов планируется подготовить в вузах по линии Минпромторга, 18 — для организаций Минтранса, 13 — для Минприроды, 10 — для Минсельхоза, 7 — для управления ветеринарии, по 2 — для Минкульта и Минспорта.

Приемная кампания в новосибирские вузы стартует на следующей неделе.

По программам среднего профессионального образования заявка существенно больше. Область готова оплатить целевое обучение 1326 студентов.

В топах снова Минздрав — 1182 человека, на втором месте МинЖКХ — 42, на третьем Минобразования — 40.

Из регионального бюджета также будет профинансировано обучение 31 человека для организаций Минтранса, 18 — для Минпромторга, 12 — для Минспорта и 1 — для Минприроды.

Напомним, вузы Новосибирской области в 2025 году получили 13 514 бюджетных мест. Согласно распоряжению правительства РФ, квота для целевиков охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело»). Точная информация о количестве договоров о целевом обучении на 2026 году будет известна после зачисления абитуриентов в вузы.

В 2024 году общая квота приема на целевое обучение в вузы Новосибирской области составила 2 802 целевых места (в 2023 году — 2 502 места). В рамках приема на целевое обучение в вузы региона было принято 1 317 человек. Исполнительные органы госвласти региона в качестве заказчиков кадров опубликовали на ЕЦП «Работа в России» 832 предложения. Больше всего их было в сфере здравоохранения (665 предложений), в сфере образования (115) и в сфере промышленности (15). При этом некоторые заявки работодателей оказались не закрытыми по причине ограниченных контрольных цифр приема и целевых квот по конкретным специальностям.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска заявила о снижении дефицита кадров в муниципалитете.