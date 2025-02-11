В новосибирских школах каникулы для 1-х классов начнутся с 17 февраля

В школах Новосибирска уже через неделю начнутся каникулы для первоклассников. Дополнительные выходные продлятся с 17 по 24 февраля, но каждая школа сама решает, когда именно отправить детей на отдых.

Согласно предложенному графику Министерства просвещения, весенние каникулы будут с 24 по 31 марта. Для учеников, которые учатся шесть дней в неделю, учебный год закончится 24 мая, а для тех, кто учится пять дней, — на день раньше.

Напомним, что депутат Государственной думы Дмитрий Гусев сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает объявление пасхальных и Троицких дней выходными. Кроме того, предлагается предоставить дополнительный выходной на следующий день после праздника.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области. Из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.