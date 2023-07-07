В Новосибирской области за полгода введены рекордные 1,5 млн квадратных метров жилья

За первое полугодие в Новосибирской области введено 1,587 млн квадратных метров жилья, сообщили в Минстрое Новосибирской области. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В министерстве уточнили, что из общего объёма 74% – жилые многоэтажки, 26% – частные дома.

Напомним, в Новосибирской области в 2023 году планируется ввести 2,45 млн кв. м жилья. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В 2022 году на территории региона было введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья. Более 4,5 млрд рублей в регионе планируется направить на реализацию трех социальных строительных программ — служебное жилье, жилье для детей-сирот и расселение из аварийного жилья. А также расселить почти 6 тыс. человек из 106 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ранее редакция сообщала, что определены застройщики-лидеры по объему сданного жилья в Новосибирске.