Подростки получили свыше 240 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области

За 2024 год работодатели направили новосибирским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 240 тысяч приглашений на вакансии. Этот показатель на 36% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали эксперты ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Помимо этого, специалисты выяснили, в какие сферы деятельности несовершеннолетних приглашают чаще всего.

— На долю самых юных кандидатов, в возрасте от 14 до 18 лет, приходится всего 5% от общего числа приглашений, отправленных соискателям в течение прошлого года. Несмотря на это, показатель выше, чем в целом по России, где доля таких приглашений составила только 4% за весь 2024 год, — уточнили аналитики.

Больше всего молодежь востребована в таких сферах, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений на вакансии из данной профобласти были сделаны соискателям указанной возрастной категории), «Розничная торговля» (7,3%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%).

Чуть реже подрастающее поколение пригашают в сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (5,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (4,8%), а также «Административный персонал» (4,4%).

Помимо этого, в самых юных сотрудниках заинтересованы руководители таких сфер деятельности, как «Маркетинг, реклама, PR» (4,3%), «Продажи, обслуживание клиентов» (4,2%), «Рабочий персонал» (3,1%) и «Наука, образование» (2,6%).

Тенденция такова, заметили аналитики, что активнее всего лояльность к самым молодым кандидатам растет в направлении «Наука, образование», где количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году.

Сами подростки чаще всего хотят работать официантами и баристами, упаковщиками/комплектовщиками, продавцами, администраторами, а также курьерами. Кроме того, подростки проявляют интерес к работе в качестве аниматоров (количество резюме увеличилось в 1,9 раза), грузчиков и уборщиков (в 1,7 раза), а также разнорабочих (рост в 1,5 раза).

Напомним, в январе 2025 года Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил внести изменения в законодательство, снизив возрастной порог для работы на металлургических и химических предприятиях. Своё предложение он озвучил во время встречи со студентами НГТУ. По словам Шохина, такая мера необходима из-за нехватки квалифицированных кадров. Выпускники колледжей, которые обучаются специально для этих отраслей промышленности, не могут устроиться на заводы именно из-за возрастного ценза. Последний раз ограничения для вредных производств пересматривались 20 лет назад. С тех пор условия труда и стандарты значительно изменились.

В 2024 году предприятия Новосибирской области организовали 6,8 тысячи временных рабочих мест для подростков (на 2023 год план составлял 5,8 тысячи человек). Среди активных работодателей были ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области.

Ранее редакция сообщала о том, что председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица пояснил Infopro54, что основной проблемой на рынке является дефицит технического персонала. Недокомплект по этим вакансиям в Новосибирске составляет более 50%.