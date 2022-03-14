Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone приостанавливает работу завода в Ульяновске

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении японской компании.

Отмечается, что предприятие прекратит работу с 18 марта. Также будут заморожены новые инвестиции в России. Помимо этого, Bridgestone уже остановила экспорт шин в РФ.

В заявлении компании говорится, что она направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев €2,5 млн помощи украинской стороне.

О приостановке поставок в Россию в понедельник также объявила японская компания Fujitsu, которая производит электронику, включая ноутбуки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.