В новосибирском университете разрабатывают бионический протез кисти руки

Магистрант факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, резидент СБИ «Гараж» Вячеслав Костров разработал макет бионического протеза, который в будущем позволит вернуть функциональность утраченной верхней конечности. Это даст возможность людям с ампутацией или аплазией кисти жить полноценной жизнью, пояснили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— В России только 20% инвалидов подвергаются функциональному протезированию; как правило, человек получает косметический или тяговый протез и только в редких случаях — бионический протез. Это обусловлено высокой стоимостью бионического протезирования. Стоимость такого протеза начинается от 1 млн рублей, следовательно, не каждый человек может его себе позволить. Поэтому моей целью стала разработка бионического протеза кисти, у которого будет более низкая стоимость, но при этом сохранятся все функции, — рассказал Вячеслав Костров. — Особенностью разработки является модульная конструкция, которая позволяет унифицировать базовые модули протеза, например, пальцы, систему управления, датчики. При помощи базовых модулей можно изготовить протез с требуемыми для конкретного человека функциями. На данном этапе разработки протез может осуществлять до 30 типов схватов и жестов. Также сейчас реализуется уникальная автоматическая система калибровки датчиков, которая позволит настраивать протез без вмешательства пользователя.

По его словам, при утрате конечности мозг не успевает принять потерю, например, испытывает фантомные боли. Как правило, человек первое время на интуитивном уровне пытается пользоваться конечностью, то есть мозг продолжает посылать импульсы на определенные мышцы. Разработчик считает: если в короткие сроки после ампутации пациенту установить бионический протез, то человек очень быстро к нему адаптируется.

— Главным требованием для использования бионического протеза является сохранение активных мышц предплечья. Протез при помощи культеприемной гильзы устанавливается на сохранившуюся часть руки. В гильзе находится группа датчиков, которые располагаются на участках с активными мышцами руки. По сути, управление протезом осуществляется за счет ассоциации какого-либо жеста кисти с сокращением определенной группы мышц, — рассказывает Вячеслав Костров. — Число жестов и схватов ограничено только способом управления и количеством датчиков. Стоить отметить, что бионический протез не вернет полный функционал руки, но при ежедневных тренировках и постоянном использовании можно выполнять все базовые задачи: открывать двери, водить автомобиль, пользоваться компьютером, держать любые предметы и так далее.

При поддержке СБИ «Гараж» и факультета радиотехники и электротехники изобретатель продолжил разработку бионического протеза, а также расширил область исследований в сторону антропоморфных манипуляторов и копирующих систем управления.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом.