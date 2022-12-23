Хороший урожай зерновых и «режим экономии» населения сдерживают инфляцию

Последствия хорошего урожая

Годовой рост цен на продукты с весеннего пика снизился в Новосибирской области более чем в два раза: с 23,9% до 10,6%. С апреля по ноябрь на динамику влияли: укрепление рубля во втором квартале, расширение географии поставок импортных овощей и фруктов, высокая насыщенность рынка отечественной продукцией, меры поддержки правительства России, а также новый урожай и увеличение производства. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале, опубликованном на сайте на сайте Банка России.

— Рекордный урожай зерновых культур отразился на сопутствующих видах производства: от муки до разных круп. В итоге годовые темпы прироста цен на эти продукты в Новосибирской области в ноябре замедлились. В свою очередь, динамика цен на муку привела к тому, что снизились затраты у хлебопеков и производителей мучных кондитерских изделий, поэтому замедлился рост цен на хлеб, сдобу и печенье, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В прошлом месяце на динамику цен продовольствия повлиял рекордный урожай зерновых культур по стране. Аграрии расширили посевные площади, кроме того, сказались благоприятные погодные условия. По данным Минсельхоза России, сбор зерна превысил 150 млн тонн. Из них более 3 млн тонн собрали в Новосибирской области.

Кроме того, благодаря рекордному урожаю зерна повысились объемы и качество кормовой базы в животноводстве. В итоге в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на говядину и свинину, а также на мясо птицы.

Более высокий, чем в прошлом году, урожай сахарной свеклы в стране также обусловил рост производства сахара. Это привело к замедлению годового роста цен на него.

Ужали расходы

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем не изменился и составил 11,46%.

В отчете Банка России отмечается, что предложение топлива на внутреннем рынке в условиях ограничения экспортных поставок оставалось повышенным. В результате замедлился годовой рост цен на бензин и уголь.

В условиях неопределенности сохранялась сдержанная склонность населения к потреблению. В результате замедлился годовой рост цен на обувь и трикотаж, телевизоры и компьютеры, холодильники и бытовые плиты. Дополнительно на ценовую динамику этих товаров повлияло постепенное налаживание параллельного импорта.

Зарубежный туризм скорректировал цены на отдых

В ноябре годовой темп прироста цен на услуги в Новосибирской области уменьшился до 9,61% после 9,91% в октябре. В то же время увеличение в ноябре количества рейсов из региона по популярным заграничным направлениям расширило предложение услуг зарубежного туризма. В результате годовой темп прироста цен на эти услуги уменьшился.

Долгосрочный вектор — на 4%

В итоге инфляция по всей потребительской корзине в Новосибирской области в ноябре в годовом выражении замедлилась до 10,8%. Для сравнения, годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в ноябре замедлилась до 12,33% после 13,20% в октябре. Это также произошло благодаря увеличению предложения на отдельных товарных рынках под влиянием сдержанной потребительской активности.

Годовая инфляция в России составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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