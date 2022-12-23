Хороший урожай зерновых и «режим экономии» населения сдерживают инфляцию

Годовой рост цен на продукты с весеннего пика снизился в Новосибирской области более чем в два раза: с 23,9% до 10,6%. С апреля по ноябрь на динамику влияли: укрепление рубля во втором квартале, расширение географии поставок импортных овощей и фруктов, высокая насыщенность рынка отечественной продукцией, меры поддержки правительства России, а также новый урожай и увеличение производства. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале, опубликованном на сайте на сайте Банка России.
— Рекордный урожай зерновых культур отразился на сопутствующих видах производства: от муки до разных круп. В итоге годовые темпы прироста цен на эти продукты в Новосибирской области в ноябре замедлились. В свою очередь, динамика цен на муку привела к тому, что снизились затраты у хлебопеков и производителей мучных кондитерских изделий, поэтому замедлился рост цен на хлеб, сдобу и печенье, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
Кроме того, благодаря рекордному урожаю зерна повысились объемы и качество кормовой базы в животноводстве. В итоге в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на говядину и свинину, а также на мясо птицы.
Более высокий, чем в прошлом году, урожай сахарной свеклы в стране также обусловил рост производства сахара. Это привело к замедлению годового роста цен на него.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем не изменился и составил 11,46%.
В отчете Банка России отмечается, что предложение топлива на внутреннем рынке в условиях ограничения экспортных поставок оставалось повышенным. В результате замедлился годовой рост цен на бензин и уголь.
В условиях неопределенности сохранялась сдержанная склонность населения к потреблению. В результате замедлился годовой рост цен на обувь и трикотаж, телевизоры и компьютеры, холодильники и бытовые плиты. Дополнительно на ценовую динамику этих товаров повлияло постепенное налаживание параллельного импорта.
В ноябре годовой темп прироста цен на услуги в Новосибирской области уменьшился до 9,61% после 9,91% в октябре. В то же время увеличение в ноябре количества рейсов из региона по популярным заграничным направлениям расширило предложение услуг зарубежного туризма. В результате годовой темп прироста цен на эти услуги уменьшился.
В итоге инфляция по всей потребительской корзине в Новосибирской области в ноябре в годовом выражении замедлилась до 10,8%. Для сравнения, годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в ноябре замедлилась до 12,33% после 13,20% в октябре. Это также произошло благодаря увеличению предложения на отдельных товарных рынках под влиянием сдержанной потребительской активности.
Годовая инфляция в России составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о возвращении интереса инвесторов к фондовом рынку.
Иллюстрации из отчета Банка России
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