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В ноябре на 10-20% подорожают крупы

  • 25/10/2021, 11:20
Автор:
Экономика
Магазины получили уведомления производителей о росте цен на гречку, овсянку, хлопья. Меньше всего «пострадает» цена на рис.

Гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах подорожают в ноябре на 10–20%. О поднятии цен продавцов известили производители круп, объяснив вынужденную меру ростом стоимости сырья и упаковки.

— В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая, — цитирует газета «Коммерсант» производителей круп.

В частности, крупный производитель «Роса» предупредил партнёров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20%. В сети «Верный» подтвердили уведомление от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. В сети стараются договариваться об отсрочке повышения или дробить его на несколько этапов. По словам представителя агрохолдинга «АФГ «Националь», цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. В компании отметили, что «будут вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию». В материале также говорится, что меньше всего рост стоимости отразится на рисе. Минсельхоз добавил, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли с прошлого года.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов прогнозирует, что рост цен на гречку должен замедлиться на фоне поступления на рынок нового урожая. По прогнозам ИКАР, общий урожай гречки в России в этом году на уровне 900 тыс. тонн против 892 тыс. тонн годом ранее.

Ранее Infopro54 сообщал о предстоящем росте цен на колбасу и сосиски, а также на макаронные изделия.

Фото: pixabay.com автор: Enotovyj

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рост цен производители крупы


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