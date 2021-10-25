В ноябре на 10-20% подорожают крупы

Гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах подорожают в ноябре на 10–20%. О поднятии цен продавцов известили производители круп, объяснив вынужденную меру ростом стоимости сырья и упаковки.

— В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая, — цитирует газета «Коммерсант» производителей круп.

В частности, крупный производитель «Роса» предупредил партнёров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20%. В сети «Верный» подтвердили уведомление от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. В сети стараются договариваться об отсрочке повышения или дробить его на несколько этапов. По словам представителя агрохолдинга «АФГ «Националь», цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. В компании отметили, что «будут вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию». В материале также говорится, что меньше всего рост стоимости отразится на рисе. Минсельхоз добавил, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли с прошлого года.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов прогнозирует, что рост цен на гречку должен замедлиться на фоне поступления на рынок нового урожая. По прогнозам ИКАР, общий урожай гречки в России в этом году на уровне 900 тыс. тонн против 892 тыс. тонн годом ранее.

Ранее Infopro54 сообщал о предстоящем росте цен на колбасу и сосиски, а также на макаронные изделия.