По четырем «концессионным» школам в Новосибирске определили подрядчиков

Заявку на тендер по строительству школы на Шевелева подала компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей. По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем СГ «Меридиан» является Владимир Хохлов, связанный с ООО «Первый строительный фонд» депутата регионального парламента Майиса Мамедова. Рядом со школой компания строит ЖК «Семейный квартал». У группы Мамедова есть опыт возведения школы в ЖК «Весенний».

Школу на Пролетарской заявилась построить компания ООО ПКФ «Агросервис» — 1,79, Учредитель компании девелопер Сергей Григорьев. Ранее компания выиграла тендер на строительство школы в «Клюквенном», достраивала школу в Октябрьском районе.

На конкурс по школе на улице Большая подала заявку барнаульская компания ООО «Спецстрой» — 1,6 млрд рублей. Конечные владельцы — известные в регионе бизнесмены Елена Греб и Сергей Отмашкин. В 2024 году компания заключила договор на строительство школы в Барнауле.

По школе на Татьяны Снежиной заявилось АО «Сибпроектнииавиапром» — 1,3 млрд рублей. На данный момент информация о собственниках закрыта. Ранее ключевым назывался основатель ГК F1 Александр Абалаков.

Закупки были признаны несостоявшимися из-за того, что в них принимала участие одна компания. По результатам закупки комиссией принято решение заключить договор с «Спецстроем», «Сибпроектнииавиапромом» и «Меридианом». С большой долей вероятности такое же решение будет принято по ПКФ «Агросервис»

Сдать объекты подрядчики должны до конца 2026 года.

По школам на Николая Сотникова (1,87 млрд), Спортивная (1,79 млрд) еще идет этап подачи заявок. Сроки завершения приема заявок сдвинуты на 21 июля.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В мае 2025 стало известно, что недостроенные школы планируют снести и выбрать новых подрядчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в УФАС нашли виновных в провале школьной концессии.