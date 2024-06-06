В «СмартСити» Новосибирска увеличили площадь зеленых зон

В новой концепции проекта «СмартСити» сделан акцент на масштабное благоустройство будущего микрорайона и увеличена площадь зеленых зон. Они займут более трети площадки КРТ — 64,1 га (185 га).
К проектируемым территориям жилой застройки КРТ примыкает почти 450 тысяч кв.м. городских лесов. Они уже наделены особым статусом, в них запрещено любое строительство капитальных объектов. В правительстве подчеркивают, что благоустройство будет выполнено за счет собственных средств оператора при реализации проекта — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Работам по благоустройству будет предшествовать оформление всех необходимых документов и разработка проектной документации в строгом соответствии с лесным законодательством.
Обновленная концепция также предусматривает высокотехнологичные производства, научный и деловой кластер. Эти объекты займут около 30 гектар и будут размещены в южной части территории проекта.
В северной части запланировано строительство многоквартирных жилых домов различной этажности. Одновременно будет идти строительство школ, детских садов и спортивных объектов.
— Площадь озеленения этой территории будет в 1,5 раза превышать площадь жилой застройки, — подчеркивает Тимонов.
В ближайшее время эти корректировки в концепцию «СмартСити» будут включены в градостроительные документы Новосибирска.
Ранее сообщалось, что торги на право осуществления застройки территории «СмартСити» АРЖС планирует объявить в III квартале 2024 года.
Иллюстрация предоставлена пресс-службой Минстроя Новосибирской области.
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