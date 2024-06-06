В «СмартСити» Новосибирска увеличили площадь зеленых зон

В новой концепции проекта «СмартСити» сделан акцент на масштабное благоустройство будущего микрорайона и увеличена площадь зеленых зон. Они займут более трети площадки КРТ — 64,1 га (185 га).

К проектируемым территориям жилой застройки КРТ примыкает почти 450 тысяч кв.м. городских лесов. Они уже наделены особым статусом, в них запрещено любое строительство капитальных объектов. В правительстве подчеркивают, что благоустройство будет выполнено за счет собственных средств оператора при реализации проекта — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Работам по благоустройству будет предшествовать оформление всех необходимых документов и разработка проектной документации в строгом соответствии с лесным законодательством.

Обновленная концепция также предусматривает высокотехнологичные производства, научный и деловой кластер. Эти объекты займут около 30 гектар и будут размещены в южной части территории проекта.

В северной части запланировано строительство многоквартирных жилых домов различной этажности. Одновременно будет идти строительство школ, детских садов и спортивных объектов.

— Площадь озеленения этой территории будет в 1,5 раза превышать площадь жилой застройки, — подчеркивает Тимонов.

В ближайшее время эти корректировки в концепцию «СмартСити» будут включены в градостроительные документы Новосибирска.

Напомним, микрорайон «СмартСити» планируется построить в Советском районе Новосибирска. Первая очередь строительства подразумевает освоение участка в 138 га. Проект комплексного развития территории курирует АО «АРЖС НСО». Ранее сообщалось, что «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планировали разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планировалось сдать к 2024 году, завершение проекта было намечено на 2035 год. Юридический старт первой очереди проекта состоялся весной 2023 года.

Ранее сообщалось, что торги на право осуществления застройки территории «СмартСити» АРЖС планирует объявить в III квартале 2024 года.