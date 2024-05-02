В праздники количество пожаров увеличилось в три раза в Новосибирске

С 22 апреля по 1 мая в Новосибирске произошло 129 возгораний. Это в три раза больше, чем неделей ранее.

— Два человека в огне и дыму получили травмы, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Отмечается, что десять пожаров произошло в многоквартирных домах, четыре – в частных домах, три – в надворных постройках.

— 73 % пожаров пришлось на сухую траву и мусор: 94 возгорания из 129, — отметили в сообщении.

Основной причиной возгораний является неосторожное обращение с открытым огнём.

Стоит напомнить, что с 15 апреля в области введён особый противопожарный режим. Он запрещает разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Ранее редакция сообщала о том, что любители шашлыков устроили пожар под Новосибирском.