Октябрьский мост в Новосибирске полностью откроют в ночь на 11 ноября

В ночь на 11 ноября в Новосибирске полностью откроется Октябрьский мост. Три полосы по направлению правого берега уже свободны для движения транспорта, чему несказанно рады автомобилисты.

— У Новосибирцев утро сильно доброе. На коммунальном мосту открыта третья полоса в сторону правого берега. Это успех, но по ней никто не едет, ибо выглядит это как мираж, не иначе, — сообщил подписчик Телеграм-канала «АСТ-54 Black».

В МКУ «Гормост» пояснили, что несколько бетонных блоков пока ещё ограничивают движение в этом направлении. Полностью все ограничения обещают снять в ночь на понедельник.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. В 2023 году прокуратура вынесла предостережения руководителям МКУ «Гормост» и ООО «СпецТрансСтрой» за нарушение сроков в связи с низкими темпами выполнения работ. В конце прошлого года мэрия объявила о разрыве контракта с подрядчиком, а ремонт продолжили ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле 2024 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд рублей.