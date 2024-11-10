Октябрьский мост в Новосибирске полностью откроют в ночь на 11 ноября

В ночь на 11 ноября в Новосибирске полностью откроется Октябрьский мост. Три полосы по направлению правого берега уже свободны для движения транспорта, чему несказанно рады автомобилисты.
— У Новосибирцев утро сильно доброе. На коммунальном мосту открыта третья полоса в сторону правого берега. Это успех, но по ней никто не едет, ибо выглядит это как мираж, не иначе, — сообщил подписчик Телеграм-канала «АСТ-54 Black».
В МКУ «Гормост» пояснили, что несколько бетонных блоков пока ещё ограничивают движение в этом направлении. Полностью все ограничения обещают снять в ночь на понедельник.
Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. В 2023 году прокуратура вынесла предостережения руководителям МКУ «Гормост» и ООО «СпецТрансСтрой» за нарушение сроков в связи с низкими темпами выполнения работ. В конце прошлого года мэрия объявила о разрыве контракта с подрядчиком, а ремонт продолжили ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».
Ранее редакция сообщала о том, что в апреле 2024 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд рублей.
Фото Михаила Мочалова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru