Новое кладбище появится в пригороде Новосибирска

Под Новосибирском будет создано восьмое городское кладбище. В ноябре 2024 года в состав муниципальной казны города из госсобственности были переданы 6 земельных участков общей площадью 81 га, расположенные в районе Станционного поселкового сельсовета. На территории планируется создать общественное кладбище «Восточное».

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что ведомство планирует провести работы по введению первого этапа эксплуатации указанного общественного кладбища в границах земельного площадью 324145 кв. м. Для этого необходимо провести инженерные изыскания и проектные работы, разработку проекта санитарно-защитной зоны и получение соответствующего заключения Роспотребнадзора, а также электромонтажные работы и т.д.

— Указанные работы будут возможны при наличии лимитов бюджетных ассигнований в 2025 году по мероприятиям муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска». Захоронения на указанном общественном кладбище города Новосибирска будут возможны после завершения всех вышеуказанных работ и утверждения границ общественного кладбища, — пояснили в департаменте.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. На многих сейчас создают колумбарные стены для захоронения умерших, в том числе в связи с дефицитом мест. Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин в январе 2025 года выступил с инициативой отводить место под колумбарий не только на городских кладбищах, но и на кладбищах, которые расположены на сельских территориях.

Напомним, также, что горожане жаловались на то, что весной во время паводков вода заливает захоронения на «Заельцовском» и «Южном» кладбищах. Клещихинское кладбище расположено недалеко от жилых домов, что возмущает местных жителей.

Ранее редакция сообщала о том, что на кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников, а также перекрыть неконтролируемые въезды.