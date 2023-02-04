В январе количество ипотечных сделок с новостройками в Новосибирской области снизилось на 8%

В январе 2023 года через сервис Домклик от Сбербанка в целом по России совершена в общей сложности 53 271 ипотечная сделка (на 53% меньше, чем в декабре 2022 года). Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось на 65% и составило 10,7 тыс. Такая информация содержится в открытых данных сервиса. При этом, доля сделок с новостройками среди всех ипотечных сделок Домклик в январе 2023 года составила 20%, а на вторичном рынке — 72%.

Новосибирская область в рейтинге регионов по количеству ипотечных сделок через Домклик в январе 2023 года заняла 15 место, потеряв два пункта по сравнению с декабрем 2022 года. В регионе доля ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилась на 8% и составила 29%. На вторичном рынке сделок совершалось больше — доля ипотечных сделок увеличилась до 63% (рост 4%).

По данным сервиса, больше всего сделок через Домклик совершалось в городе Новосибирск (500-100 сделок). На втором месте город Искитим (10-50 сделок). Здесь доля ипотеки с новостройками составила лишь 4%, а доля ипотеки на вторичном рынке — 89%. На третьем месте город Бердск, где доля ипотеки с новостройками уже составляет 19% (на вторичном рынке — 76%).

По данным Домклик, средний срок ипотечных сделок с новостройками (с момента одобрения заявки банком на ипотеку до момента выдачи кредита) в Новосибирской области растет и в январе 2023 года составил в среднем 20 дней 19 часов. Это на 2 дня и 22 часа больше, чем месяцем ранее. На вторичном рынке этот период увеличился до 37 дней 18 часов. При этом, в разных населенных пунктах этот период может значительно отличаться. Например, в г. Обь, срок ипотечных сделок с новостройками через Домклик в январе составил 11 дней, а в г. Карасук — 3 дня 16 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2022 года в Новосибирске оказалось рекордное количество непроданных квартир в новостройках.