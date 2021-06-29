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«Нет оснований, чтобы губернатор держался ГК «ВИС»

Депутат Заксобрания Вадим Агеенко: о странной привязанности губернатора к концессионеру, нестроящихся полигонах и игре с огромными объемами денег и мусора.
  • 29/06/2021, 14:12

Прямым текстом Текущая концессия по мусорным полигонам, как я много раз говорил, вообще никуда не годится. В Раздольном полигон построить просто нельзя. Те разговоры, что сейчас «возьмем и внесем изменения» пустые. Не можем мы внести изменения в концессию, потому что нужно внести изменения в существенные условия. Место расположения это существенное условие, которое менять нельзя. Цена самой концессии существенное условие, менять нельзя. Сроки существенное условие, менять нельзя. То есть три существенных условия меняются? Никогда ни областной, ни российский ФАС не даст изменить, потому что нет повода менять. Ни решения суда не было, ни катаклизмов каких-то не случилось.

Я не вижу оснований, чтобы губернатор держал ГК «ВИС». Уже разложили механизм расторжения. Расторгайте! «ВИС» даже 300 млн рублей не предъявит. В допсоглашении о приостановлении четко прописано, что они даже не имеют права требовать возместить упущенную выгоду. Легко концессию можно расторгнуть, ничего не потратив, потому что «ВИС» не потратила ни копейки на эту концессию. Пишите новые условия, объявляйте — и пускай они побеждают снова. Просто все по-другому решится. Расторгнуть по суду можно, основания есть. Не построили по тем срокам, которые прописаны это уже основание расторгать.

Да, реализовать в Раздольном просто невозможно. Другой вопрос, почему не делаете Верх-Тулу? В Верх-Туле вообще проблем нет, идите, стройте, вкладывайте свои миллиарды. Почему-то туда не идут. Происходит какая-то совершенно непонятная игра с огромными объемами мусора, огромными ценами. Но ни губернатор, ни правительство не предпринимают ничего серьезного, а скоро два полигона закроют. Один на грани, ему продлевали срок работы. Второму остается работать два года. Что делать, пускай думает губернатор.

По материалам выступления на пресс-подходе

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ТКО власть бизнес


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