В России объявлен конкурс на новое название McDonald’s

Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название McDonald’s в России, в вариантах — «Наш Мак» и «РусДональдс». «Самые креативные и интересные» обещали передать новому собственнику.

За два часа подписчики предложили больше 200 вариантов. Повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер». Самый популярный вариант — «МакДак», но этот товарный знак McDonald’s решила зарегистрировать в России в 2021 году, сообщает сайт vc.ru.

Напомним, «Макдоналдс» объявил о приостановке своей деятельности в России 14 марта из-за спецоперации по денацификации Украины. Решение в сети объяснили образовавшимися «операционными, техническими и логистическими сложностями».

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров пояснил, что работа под новым брендом станет выгодной, поскольку «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей. А франчайзинг-партнёры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании. К слову, около 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые не подчиняются «Макдоналдсу» напрямую.