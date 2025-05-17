В России впервые за 16 лет обновляют толковые словари русского языка

Правительство России продолжает процесс систематизации русского языка. На минувшей неделе в РФ был утвержден и опубликован перечень нормативных словарей, справочников и грамматик с нормами современного русского литературного языка.
В документе указан список новых словарей и определены их разработчики. Так, орфографический и орфоэпический словари подготовит Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, словарь иностранных слов — Институт лингвистических исследований РАН, а толковый — Санкт-Петербургский госуниверситет.
Словари планируют выпустить уже в конце 2025 года, а разместить в Национальном словарном фонде в 2027-м. При этом ознакомиться с новыми объёмными томами можно будет и раньше, на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Добавим, предыдущий перечень Минобрнауки выпускало в 2009 году. Словарь необходим в тех сферах, где важно придерживаться официальных норм русского языка: при наименовании юрлиц, распространении рекламы, выпуске продукции СМИ и так далее.
Директор ИФиМ НГПУ, кандидат филологических наук, профессор кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Елена Юрьевна Булыгина пояснила корреспонденту Infopro54, что никакой строгой периодичности выпуска новых толковых словарей не существует. Обновление происходит по мере необходимости и сейчас такая необходимость назрела.
— Создание национального словарного фонда — это планомерная работа, которая ведется на постоянной основе. Время идет и с его течением меняются словарные нормы. Орфоэпические устаревают, практически выходят из обихода. И словари должны отражать все эти изменения. Если говорить о словаре иностранных слов, то здесь все меняется еще быстрее, появляется все больше заимствований, которые также нужно закреплять официально, — поясняет профессор.
При этом использование старого словаря тоже допустимо, но почти половина слов из увесистого тома современному человеку будет незнакома, добавляет эксперт.
Ведущий специалист НГУЭУ Катерина Грачева полностью согласна с утверждением, что обновление словарей является очень своевременным.
— Развитие языка — это постоянная борьба противоположностей, борьба нормы и возможностей языка. Официальная фиксация норм необходима, в то же время необходимо время от времени их пересматривать. Сама регулярность обновления нормативного перечня зависит от фактической интенсивности изменений в языке и обществе. Учёные, работающие над развитием и сохранением чистоты русского языка, готовят рекомендации и обоснования необходимости внесения изменений. Как и во всех научных сообществах, по этому вопросу ведутся дискуссии, абсолютного единства мнений не существует, тем не менее, итоговая экспертиза является коллегиальной. Правительство Российской Федерации на этой основе принимает решение и публикует соответствующее постановление, — пояснила специалист в комментарии Infopro54.
Изменения, которые будут внесены в словари, пока не озвучиваются, но учителям и школьникам придется их учитывать при обучении, а также сдаче экзаменов.
Добавим, предыдущий перечень словарей был утверждён Министерством образования и науки РФ в 2009 году, прошло полтора десятилетия до принятия новых официальных документов.
Ранее редакция сообщала о том, что студентам новосибирского вуза, купившим дипломы, придется пересдавать экзамены.
Фото freepik, автор: freepik
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