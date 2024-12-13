«Вектор» объявил торги на достройку корпуса, незавершенного «СпецТрансСтроем»

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора объявил торги по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Завершение реконструкции корпуса № 6а (II этап)» (автоматизация системы вентиляции). Контракт будет выполняться в рамках гособоронзаказа.

Стартовая цена контракта — 65,8 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца октября 2025 года.

— До начала выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов, а также, по требованию заказчика, в течение 1 дня с момента поступления такого требования, предоставить образец используемых материалов. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и изготовленными не ранее 2024 года, — подчеркивается в документации.

В документах также отмечается, что работы по контракту ведутся на режимной территории с обязательным оформлением пропусков в соответствии с действующей инструкцией о пропускном режиме. Все лица, производящие работы на режимной территории, обязаны иметь гражданство РФ и действующую регистрацию на территории РФ. Кроме того, персонал подрядчика и/или привлекаемых им субподрядных организаций должен быть обучен, иметь необходимую квалификацию для производства требуемых работ.

Напомним, в 2022 году тендер на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» №6а выиграла компания ООО «СпецТрансСтрой». Ее заявка была единственной, и она была признана победителем.

Проектная документация, в том числе предусматривала реконструкцию четырехэтажного корпуса № 6а, возведение эстакады для трубопровода, строительство здания, размещение на объекте технологического оборудования. Площадь здания после реконструкции должна была составить 9331,32 кв. м, площадь застройки — 2448,4 кв. м. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен был до конца 2024 года. Стоимость работ на момент заключения контракта составляла 2 млрд. рублей.

В начале декабря 2024 года по результатам проверки прокуратуры и ФСБ в отношении директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача были возбуждены уголовные дела. Топ-менеджеры компании подозреваются в мошенничестве при исполнении госконтрактов. В частности, по версии прокуратуры, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и мошенничество.

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