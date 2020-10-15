В сентябре продовольственная инфляция в Новосибирской области незначительно ускорилась

— В Новосибирской области заработал новый фермерский рынок, в сентябре возобновили свою работу сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить местные продукты без наценки посредников. Благодаря этому замедлился рост цен на молочную продукцию, творог и говядину, а свинина подешевела в годовом выражении сильнее, чем в августе, — прокомментировала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

С другой стороны, по данным Сибирского ГУ Банка России, замедлилось снижение цен на куриное мясо и индейку. Издержки птицефабрик увеличились, так как подорожали импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты из-за ослабления рубля. Несмотря на это мясо птицы в сентябре все еще стоило дешевле, чем в сентябре прошлого года.

Отмечается, что ослабление рубля ускорило рост цен на виноград и яблоки, так как стали дороже импортные поставки. А картофель и капуста стоили в сентябре дешевле, чем в прошлом году, благодаря хорошему урожаю этих овощей и возобновлению ярмарок местных продуктов.

— Фактор ослабления рубля повлиял на непродовольственную инфляцию, которая выросла в сентябре. А годовая инфляция в сфере услуг, наоборот, замедлилась. Снижение спроса уменьшило стоимость перелета из Новосибирска в Москву. В результате полеты стоили на 43% дешевле, чем в сентябре прошлого года. Это самая подешевевшая за год услуга, — говорится в сообщении пресс-службы.

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