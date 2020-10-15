Пенсионерам подкорректировали социальные доплаты

Федеральный центр внес коррективы по увеличению уровня социальных доплат к пенсии для жителей Новосибирской области в связи с изменением показателя прожиточного минимума пенсионеров в 2021 году. По словам министра социального развития региона Ярослава Фролова, изначально такой показатель был заявлен в размере 9,5 тысячи рублей по стране в целом и 9,8 тысячи рублей по Новосибирской области. Средний размер социальной доплаты к пенсии в 2021 году должен был составить более 3 тысяч рублей. Такие данные министр привел в ходе заседания комитета заксобрания по социальной политике здравоохранению, охране труда и занятости.

— Мы получили правительственную телеграмму, в которой введен новый размер прожиточного минимума для пенсионеров в России, — сообщил Ярослав Фролов депутатам. — Он составил 10 тысяч рублей. В связи с этим расчет величины прожиточного минимума пенсионеров в Новосибирской области также изменился — с 9,8 до 10,3 тысячи рублей (+528 рублей). Соответственно, изменилось прогнозируемое число получателей (с 99,3 до 104,6 тысячи человек) и прогнозируемый средний размер социальной доплаты (с 2,2 до 2,3 тысячи рублей.

Окончательно принятие новых параметров предполагается утвердить в ноябре.

— Сейчас мы рассматриваем федеральные параметры, — говорит председатель комитета Игорь Гришунин. — В соответствии с бюджетом, на выплаты выделяем более 600 млн рублей, учитываем граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Мы им доплачиваем 2,2 тысячи рублей. Если прожиточный минимум будет повышаться, то эта сумма будет больше. В целом, с учетом федерального бюджета, на эти цели в регионе будут направлены 2,6 млрд.

В то же время ряд депутатов заявил, что запланированное увеличение недостаточно.

— Нашим федеральным чиновникам должно быть стыдно за такое увеличение, — говорит депутат Николай Мочалин. — Столько стоит туалетная бумага. В 2019 году затрачены на пенсионеров 6,5 млрд в целом по стране, в 2020-м — 6,9 млрд, 2021-м — 7,2 млрд. То есть рост составил всего 3,3% — при официальном уровне инфляции 6,7%. Цифры поддержки пенсионеров должны быть не меньше фактического роста цен на товары и услуги.

Напомним, что одновременно в областном центре рассматривается еще одна инициатива, касающаяся поддержки части пенсионеров. Как уже ранее сообщалось, депутаты горсовета Новосибирска подготовили обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием сохранить социальные надбавки сельским ветеранам труда, которых они лишаются при переезде в город.

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