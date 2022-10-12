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В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу

  • 12/10/2022, 18:28
Кубок мира по фристайлу
В ассоциации лыжного спорта страны это объяснили высокими ценами на энергоносители.

Швеция отказалась от проведения этапа Кубка мира по фристайлу в классе «биг-эйр» из-за высоких цен на энергоносители. Данную информацию подтвердил представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон, пишет Федеральное агентство новостей. По его словам, Швеция не может принять этап Кубка мира на фоне сложной политической и экономической ситуации.

— Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, нам не удалось обеспечить финансово проведение соревнований. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований, — цитирует Карлссона Inside the Games.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр должен был пройти в шведском Фалуне 24-25 ноября. В итоге соревнования по фристайлу в формате «биг-эйр» пройдут на четырех этапах — в швейцарском Куре, австрийском Крайшберге, американском Коппер-Маунтине и канадском Эдмонтоне. Как пишут «Ведомости», Швеция не принимала соревнования Кубка мира по биг-эйру более десяти лет.

Напомним, в конце сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли аварии. Причины происшествия до сих пор официально не названы. 10 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Сегодня федеральные СМИ передали, что польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об обнаружении утечки на одной из ниток магистрального нефтепровода, который является основным маршрутом поставок нефти из России в Германию.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске отменили чемпионат мира по волейболу и Молодежный чемпионат мира по хоккею. 

Фото pixabay — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Швеция

Теги : спорт Кубок мира по фристайлу


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