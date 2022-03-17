Нашли замену Международному чемпионату мира по хоккею и чемпионата по волейболу

Федерация хоккея России планирует провести в Новосибирске крупный турнир в новом ледовом дворце. Пока не определён формат и участники, но после завершения строительства нового ледового дворца жители Новосибирской области должны получить долгожданный хоккейный праздник. Аналогично ведутся переговоры с всероссийской федерацией волейбола о проведении в нашем городе общенациональных соревнований, возможно, с участием зарубежных команд, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта Сергея Ахапова.

— В регионе планируется увеличение числа массовых спортивных мероприятий — рассматривается проведение новосибирского марафона, новых турниров по волейболу и хоккею, развитие сельского и корпоративного спорта, — говорит Ахапов. — Новые форматы проведения спортивных мероприятий рассматриваются в связи с отменой чемпионатов мира по хоккею и волейболу, которые должны были состояться в нашем регионе. Российский спорт одним из первых принял удар международных санкций.

В регионе также планируют улучшать спортивную инфраструктуру, строить новые объекты, увеличивать количество массовых мероприятий, тиражировать опыт по строительству недорогих плоскостных спортивных сооружений, которые дают возможность жителям свободно заниматься физкультурой рядом с местом жительства. Министр также считает, что активное развитие может получить корпоративный спорт.

— Он приобретает особое значение сейчас, когда нам нужно объединяться. Спорт является хорошим инструментом для объединения общества, — уверен Сергей Ахапов.

Что касается новосибирского марафона, то он может быть включен во всероссийский календарь в этом или следующем году.

При этом в ведомстве отмечают, что финансирование спорта высших достижений в регионе сохранится в прежнем объёме.