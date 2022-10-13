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Как передать имущество с баланса организации без уплаты налогов?

  • 13/10/2022, 09:57
Ксения Петренко, руководитель отдела корпоративного права ГК Umbrella Group
Ксения Петренко, руководитель отдела корпоративного права ГК Umbrella Group:

— Собственники бизнеса часто сталкиваются с необходимостью передачи имущества с баланса организации в собственность физлицу (например, собственнику бизнеса) или другой организации, которая входит в группу компаний. Для чего это делается? Как правило, — чтобы повысить уровень имущественной безопасности. Или же перераспределить финансовые потоки в структуре бизнеса. И в том и в другом случае при передаче имущества возникает вопрос налогообложения.

При передаче имущества с баланса организации у собственника, который является юрлицом, возникает доход в виде налогооблагаемой базы. И от того, на какой системе налогообложения находится организация, зависит то, столько налогов придется заплатить. К примеру, при ОСНО уплачивается НДС и налог на прибыль. Если организация находится на УСН, то в этом случае уплачивается либо 6%, либо 15%, в зависимости от объекта налогообложения.

В такой ситуации возникает логичный вопрос: как избежать рисков, указанных выше, и можно ли передать имущество и не платить при этом налоги?

Наш ответ: можно избежать рисков и не уплачивать налоги при передаче имущества. Для этого необходимо воспользоваться процедурой реорганизации. Остановимся на ней подробнее.

Реорганизация в форме выделения (ст. 57 ГК; п. 8 ст. 50 НК РФ) — самый универсальный способ передачи имущества, не имеющий организационно-правовых ограничений (применим как к АО, ООО, так и к товариществам и партнерствам).

Каким образом происходит выделение?

При реорганизации в форме выделения создается новое юрлицо, которому передается необходимое имущество при помощи передаточного акта. Однако в этом случае новое юрлицо становится правопреемником (согласно передаточному акту), но не является правопреемником в части налоговых обязательств реорганизуемого юрлица.

При таком способе у организации, которая передает имущество, не возникает налога на прибыль. Также передача имущества при реорганизации в форме выделения не является реализацией, и у реорганизуемого юридического лица не возникает обязанности уплачивать НДС в бюджет.

Важно: чтобы соблюсти баланс, при передаче имущества по передаточному акту в результате выделения реорганизуемой организации передавать не только активы, но и пассивы.

Учитывайте и тот факт, что реорганизация в форме выделения — процедура не из быстрых. При  ней должны быть учтены возможные требования кредиторов о досрочном погашении обязательств. Да и процедура имеет непростой регистрационный порядок.

Материал предоставлен ДК. Новосибирск.

Фото — ГК Umbrella Group

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия

Теги : реорганизация в форме выделения Передача имущества


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