Банки начали повышать ставки по ипотеке

Из 20-и ведущих банков ставки по ипотечным кредитам уже увеличили 8. У некоторых из них ставки по собственным программам перевалили за 11% годовых. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одним из основных факторов повышения банками кредитных ставок, по мнению экспертов, стали риски невозврата кредитов в связи с частичной мобилизацией.

По оценке издания, на повышение базовой процентной ставки влияют многие факторы. В том числе, отток вкладов россиян в связи с их отъездом из страны, из-за боязни за сохранность своих средств. Заместитель председателя банка «Зенит» Наталья Тутова считает, что до конца года ставки по ипотеке вырастут в пределах полутора процентов, так как банкиры пока не видят причин для прекращения их роста.

Ранее ГЛАС.ру, со ссылкой заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина, сообщал, что Банк России продолжит снимать ограничения на движение капитала, но может задействовать их снова при реализации острых рисков для финансовой стабильности в необходимом объёме.

Между тем, Банк ДОМ.РФ вчера сообщил, что с 13 октября снижает ставки по льготным ипотечным программам.

Напомним, по данным компании «Жилфонд», в третьем квартале 2022 года в Новосибирской области был зафиксирован значительный рост количества сделок на рынке жилья. В сентябре прирост составил 9,6 % по сравнению с августом текущего года. По оценке экспертов агентства, к концу лета рынок ожил и почти вернулся на уровень 2021 года. При этом в сентябре в Новосибирской области начала прослеживаться тенденция к затовариванию новосибирского рынка недвижимости. В продаже появляется большое количество вариантов. Предложение начинает превышать спрос — в связи с этим ожидается снижение цен на квартиры.

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске банки могут изъять у ипотечников более 400 квартир.