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Ритейл увеличил заказы на рыбные консервы

  • 26/06/2022, 13:22
новости Новосибирска
Их производители снова нанимают персонал.

В производстве рыбных консервов, как и во многих других отраслях наблюдается выраженная сезонность — так, первый квартал исторически характеризуется самым низким объемом заказов. Однако по итогам первого квартала 2022 года в ООО ПК «СМАК», наоборот, отметили повышенный спрос на свою продукцию, и эта тенденция сохраняется, констатирует пресс-служба финансового консультанта эмитента — ООО «Юнисервис Капитал».

— Объем заказов вырос во многом благодаря проделанной ранее работе в направлении сотрудничества с торговыми сетями. Начались отгрузки продукции в «Ашан», пришел первый, довольно крупный заказ от торговой сети «Лента». Списки продукции компании рассматривают в X5 Group и «Мария-Ра», — уточняется в сообщении. — После паузы, которая потребовалась для утверждения новых цен, возобновила заказы сеть «Светофор». Сразу 12 магазинов сети из разных регионов прислали свои накопившиеся за это время заявки.

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В компании пояснили, что в марте, под влиянием неопределенности, наблюдавшейся на рынке, вынуждены были сократить персонал, и теперь снова приходится нанимать сотрудников, поскольку завод не успевает производить такое количество продукции, которое заказывают клиенты.

— Наш продукт не относится к категории уязвимых в сложившихся условиях. По лососевой икре отмечается падение, но она в номенклатуре занимает не более 25%, поэтому на компанию это не повлияло. По другим позициям спада нет, заказов так много, что мы не успеваем отгружать, — комментирует директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Есть определенные успехи и в продвижении новой линейки продукции ООО ПК «СМАК», представленной консервами из мяса птицы — первую партию продуктов заказала торговая сеть Х5 «Перекресток». Также данный продукт рассматривают «Магнит» и «Мария-Ра». Дальнейшую работу над расширением мясных консервов в компании решено временно приостановить. Ориентировочно работа над расширением ассортимента новой линейки продукции будет возобновлена в 3-м квартале текущего года.

ПК «СМАК», основанная в 2000 г., является крупным производителем икры, рыбных консервов и паштетов. Поставки икры производятся напрямую от крупных заводов Сахалина и Камчатки. Продукция представлена в шести регионах России, а также в Казахстане и Киргизии. В 2020 году компания  разместила 4-летний выпуск дебютных облигаций на 50 млн рублей, при согласованной программе размещения на сумму до 400 млн руб. С помощью привлеченных ресурсов компания планировала увеличить объемы производства и площади для хранения сырья примерно на 40%.

По итогам 2021 года объем выручки компании в сравнении с 2020 годом вырос на 10-15%. Самым востребованным и самым высокомаржинальным продуктом компании в 2021 году стала икра трески и минтая — доля этих продуктов в производстве составляла не менее 40%.

 

Ранее редакция сообщала, что создатели новосибирской инновационной компании обратились к Путину. 

Фото с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : производство бизнес


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