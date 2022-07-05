Компании МСБ получают скидки по кредитам при подаче заявки на сайте Банка «Левобережный»

Скидка предоставляется юридическим лицам и ИП по разным кредитам – на пополнение оборотного капитала, инвестиционные цели, рефинансирование ссудной задолженности в другом банке, приобретение недвижимости, исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП и др. Сумма кредитования составляет до 50 млн рублей, срок – до 180 дней. Решение банк принимает в течение 1 дня.

Добавим, что компании малого и среднего бизнеса могут получить средства на финансирование текущей деятельности в рамках специального предложения «Возьми в оборот». Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 50 млн рублей и на срок до 2 лет. Процентная ставка – от 11% годовых.

Подать заявку на кредит можно в любое удобное время на сайте банка. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный», обслуживающие юридических лиц и ИП. Уточнить адреса и режим работы всегда можно на сайте.

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