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Компании МСБ получают скидки по кредитам при подаче заявки на сайте Банка «Левобережный»

  • 05/07/2022, 11:01
Оставьте заявку онлайн и получите кредит по ставке на 1% ниже действующей.

новости бизнесаСкидка предоставляется юридическим лицам и ИП по разным кредитам – на пополнение оборотного капитала, инвестиционные цели, рефинансирование ссудной задолженности в другом банке, приобретение недвижимости, исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП и др. Сумма кредитования составляет до 50 млн рублей, срок – до 180 дней. Решение банк принимает в течение 1 дня.

Добавим, что компании малого и среднего бизнеса могут получить средства на финансирование текущей деятельности в рамках специального предложения «Возьми в оборот». Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 50 млн рублей и на срок до 2 лет. Процентная ставка – от 11% годовых.

Подать заявку на кредит можно в любое удобное время на сайте банка. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный», обслуживающие юридических лиц и ИП. Уточнить адреса и режим работы всегда можно на сайте.

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Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки кредиты для бизнеса


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