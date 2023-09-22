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У бизнесменов большие проблемы с подключением газа и электричества в Новосибирске

  • 22/09/2023, 14:57
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У бизнесменов большие проблемы с подключением газа и электричества в Новосибирске
По этим показателям регион оказался в красной зоне Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Минэкономразвития Новосибирской области прокомментировал результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области в 2023 году. Напомним, рейтинг был представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме: регион вошел в группу из 6 субъектов федерации, занявших 13 место.

— По эффективности процедур выдачи разрешений на строительство мы попадаем в группу А — это хороший результат. Однако по количеству процедур мы группе Д (красная зона). Несмотря на это, оценка деятельности органов по выдаче разрешений на строительство достаточно нормальная, — отметил на инвестсовете министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

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Гораздо хуже, по его словам, обстоит ситуация с подключением инвестиционных площадок к газу и электричеству. На заседании инвестсовета обсуждалась проблема с подключением инвестиционной площадки перспективного парка «Мичуринский» к газоснабжению. Ранее аудиторы КСП говорили, что на площадку не может выйти компания «Оксиал» из-за того, что не построена подстанция «Академическая» — для ее производства не хватает мощности.

— Ситуацию с подключением к электроэнергии 3-4 года назад мы существенно улучшали, но последние 2 года она опять ухудшается. По среднему времени подключения мы вошли в группу Д, — подчеркнул Решетников. — По количеству процедур, и в целом по подключению у нас группа Д. Стоит отметить, что на встречах с бизнес-сообществом нам часто поступают жалобы на ресурсоснабжающие организации, в частности по вопросам подключения к электроэнергии. По газоснабжению та же ситуация: по времени подключения, количеству процедур и оценке.

Также, по его словам, бизнес заявил о низкой удовлетворенности эффективностью процедур по вводу объектов в эксплуатацию — группа Д.

— Что касается предоставления земельных участков в аренду без торгов, то нам удалось сократить сроки со 110 до 90 дней. За это время инвестор параллельно успевает подготовить заявку, пройти совет по инвестициям и дождаться выхода постановления губернатора, — поясняет Лев Решетников. — Практика показывает, что инвесторы часто приходят за участками, которые не соответствуют категории и виду разрешенного использования, поэтому приходится вносить много изменений, доводить участок до нужных норм. Редко бывает, когда инвестор пришел и получил участок.

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Бизнес попросили не давать поводов для проверок

По административному давлению на бизнес регион существенно улучшил показатели: среднее количество контрольно-надзорных мероприятий за 2 года в области снизилось в 2 раза. Больной темой предприниматели назвали дефицит трудовых ресурсов.

— В красной зоне Д в регионе, согласно опросам предпринимателей, традиционно доступность кредитных ресурсов, — отметил министр. — В лидерах — Кемеровская область, хотя мне сложно представить, что условия выдачи займов на Кузбассе отличаются от тех, которые есть в Новосибирской области. Сегодня все институты поддержки в нашем регионе работают стабильно, меры поддержки оказываются, субсидии, земельные участки предоставляются без торгов, есть инструменты поддержки строительства инфраструктуры. Проблем мы не видим.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минэкономразвития региона глубоко проанализировать те моменты, где область находится в красной зоне, а также разработать план по улучшению ситуации.

Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

В состав рейтинга входят 67 показателей по 4 направлениям:

  •  регуляторная среда — качество предоставления государственных услуг,
  •  эффективность институтов для бизнеса,
  • наличие и качество инфраструктуры.
  • уровень развития МСП (например, количество субъектов МСП в расчете на 1 тысячу человек населения региона) и эффективность различных видов поддержки предпринимательства.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-10 рейтинга самых высоких цен на подключение к сетям. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Подключение к сетям Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата Лев Решетников


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